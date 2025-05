Hyundain WRC-rallitiimi lykkää isoa päätöstä – näin tallipomo perustelee

Hyundai saattaa ottaa vielä tällä kaudella neljännen Rally1-auton käyttöön rallin MM-sarjassa. Hyundai lähti kauteen ensimmäistä kertaa vuosikausiin ilman osa-aikaisia kuljettajia.

Tiimistä löytyy nyt kolme täyden kauden kuskia: maailmanmestarit Thierry Neuville ja Ott Tänak sekä talliin täksi vuodeksi siirtynyt Adrien Fourmaux.

Toyotalta löytyy tänä vuonna peräti neljä vakituista kuljettajaa sekä noin puolet kaudesta ajava Sebastien Ogier. Hyundai ei ole vielä täydellisesti tyrmännyt ajatusta siitä, etteikö se voisi ajattaa neljättä autoa valikoiduissa ralleissa kauden mittaan.

Alkukeväästä spekuloitiin, että Hyundain pitkäaikainen kuljettaja Dani Sordo saattaisi loikata neljänteen Hyundaihin Portugalin sorarallissa. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, sillä Sordo ajoi kisassa Hyundain Rally2-autolla.

Sordon nimeä ja Hyundain neljättä Rally1-autoa ei löydy myöskään kesäkuun alkupuolella ajettavan Sardinian MM-rallin lähtölistalta. Tallipäällikkö Cyril Abiteboulin mukaan neljännen auton ajattaminen ei ole vielä täysin poissuljettu ajatus.

– Neljännelle autolle on yhä mahdollisuus, Abiteboul sanoi Portugalin MM-rallin yhteydessä.

– Kanariansaarten ralli oli meille aikamoinen sokki järjestelmään. Ja kun järjestelmään tulee sokki, silloin pitää pysähtyä, koota ajatukset, arvioida tilannetta ja panna osa suunnitelluista toimenpiteistä hetkeksi tauolle, Hyundai-pomo lisäsi.

Kanariansaarilla Hyundai sai pahemman luokan selkäsaunan Toyotalta, joka otti neloisvoiton asvalttikisasta. Viime viikonlopun Portugalin rallissa Hyundain suorituskyky oli huomattavasti parempi ja talli oli jo lähellä kauden avausvoittoaan.

Abiteboul painotti, että Hyundain pitää nyt miettiä tarkkaan, kuinka sen kannattaa käyttää taloudellisia resurssejaan.

– Neljännen auton ajattaminen vaatii lisää resursseja – henkilöstöä, rahaa, logistiikkaa. Jälkikäteen pitää kysyä itseltään, oliko neljännen auton ajattaminen oikeasti paras tapa käyttää näitä resursseja? Ehkä oli, ehkä ei. Joka tapauksessa siirrämme päätöstä eteenpäin, kunnes meillä on selkeämpi kokonaiskuva, Abiteboul sanoi.

– Jos ilmoittaa mukaan auton, joka ei ole kilpailukykyinen, se ei auta kokonaisuutta. Ensimmäinen asia on ymmärtää tarkasti, millä tasolla kilpailukykymme oikeasti on. Voimmeko tehdä lyhyellä aikavälillä jotain parantaaksemme sitä? Ja jos meillä on silloin riittävä luotto omaan pakettiimme, silloin voidaan myös pelata taktisesti neljännellä autolla – se on selvää.