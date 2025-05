Huyndaista hurjia huhuja – nyt tuli painavaa tekstiä

Hyundain tallipäällikkö Cyril Abiteboul on luottavainen, että Hyundai on mukana rallin MM-sarjassa myös vuonna 2026. Ensi vuoden jälkeen tilanne ei kuitenkaan vaikuta yhtä lupaavalta.

Hyundain tulevaisuus on puhuttanut jo pidemmän aikaa. Alkuvuoden aikana on liikkunut jopa hurjia huhuja siitä, ettei Hyundailla olisi enää kuluvan kauden jälkeen virallista tiimiä rallin MM-sarjassa.

Vastaavia spekulaatioita Hyundaista on kuultu useampana vuotena. Tällä kertaa poikkeuksena on vain huhujen ajankohta: aiemmin ne ovat ajoittuneet vuoden toiselle puoliskolle, mutta nyt tallin tulevaisuus on puhuttanut myös koko alkuvuoden.

Tähän on looginen selitys: Hyundai ei ole vielä virallisesti vahvistanut tulevaisuuttaan. Sama epävarmuus kohdistuu myös rallin MM-sarjan tulevaisuuteen – nykyisillä Rally1-autoilla on tarkoitus ajaa vielä ensi vuosi, mutta vuoden 2027 tekniset säännöt pitäisi julkistaa kesän aikana.

Hyundain tallipäällikkö Cyril Abiteboul vieraili vaihteeksi rallin MM-sarjan osakilpailussa Portugalissa viime viikolla. Samalla ranskalaispomo pääsi valottamaan Hyundain tilannetta.

– Kyse on oikeastaan kahdesta asiasta: vuodesta 2026 ja vuodesta 2027. Vuoden 2026 osalta – kuten Hyundailla on jo tullut tavaksi – meillä on vuosittain liiketoimintakatsaus, jossa arvioidaan, mitä teemme seuraavana vuonna. Näin tapahtui viime vuonnakin, ja tässä minä nyt seison teidän kanssanne.

– Haluan uskoa, että tilanne on edelleen samanlainen. Seuraamme toki tarkasti rallin yleistä tilannetta, mutta haluan uskoa, että olemme keskustelemassa tästä myös ensi vuonna, Abiteboul kertoi.

Abiteboulin mukaan Hyundain kohdalla suurimmat kysymysmerkit koskevat kautta 2027, jolloin pääluokan autojen on tarkoitus uudistua.

– Vuoden 2027 suhteen en ole yhtä optimistinen. Siitä on toki käyty keskusteluja. Sääntöjen kehitys on mennyt eteenpäin, mutta se ei vielä vastaa niihin isompiin kysymyksiin, joita meidän mielestämme laji kohtaa, Abiteboul totesi ja lisäsi perään pitkän listan kysymyksiä.

– Kuinka teemme autoista viihdyttävämpiä? Kuinka teemme niistä fanien mielestä kiinnostavampia? Entä mikä on auton arvolupaus autonvalmistajille, jotka investoivat tähän? Missä on lajin johtajuus? Mikä on pitkän aikavälin visio?

Suunnitelmana on, että seuraavan sukupolven ralliautojen luokitusjakso kestää peräti kymmenen vuotta. WRC27-nimeä kantavilla autoilla pitäisi siis kilpailla aina vuoden 2036 loppuun saakka.

– Kun katson näiden autojen teknologista tasoa ja sitä, miltä maailma näyttää vuonna 2036, en näe, että tämä suunnitelmissa oleva auto todella vastaa tulevaa aikakautta, Abiteboul perusteli.

Myös aikataulu on suuri ongelma Hyundaille. Kauden 2027 alkuun on aikaa vain reilut puolitoista vuotta. Abiteboulin mukaan Hyundai ei ole aloittanut edes suunnittelemaan seuraavaa kilpuria. Hyundai odottaa nyt vain tietoa lopullisista teknisistä säännöistä.

– Jokainen päivä, joka kuluu ilman etenemistä, tekee vuoden 2027 aikataulusta entistä haastavamman. Mutta toisaalta: se ei tarkoita, että jäisimme kokonaan pois rallista, jos emme ole valmiita vuonna 2027. Voisimme tulla mukaan myöhemmin kaudella 2027 tai palata esimerkiksi vuonna 2028, Abiteboul sanoi.

Yksi suurista kysymyksistä on myös se, kuka ottaa rallin MM-sarjan promoottorin tehtävät hoitaakseen. Tietojen mukaan nykyinen promoottori, WRC Promoter GmbH, etsii parhaillaan uutta omistajaa sarjan kaupallisille oikeuksille.

Abiteboulin mukaan laji tarvitsee promoottorin, joka sitoutuu lajiin pitkäaikaisesti.

– Tiedämme, että tämän asian suhteen prosessi on käynnissä. Ja tiedän, että se vie aikaa. Harmittavaa on se, että teknisen muutossyklin aikataulu menee päällekkäin tämän prosessin kanssa, Abiteboul totesi.