Jari Litmasen paluu puhuttaa – nyt paljastui totuus

Jari Litmasen, 54, mahdollinen paluu pelikentille nousi alkuviikosta otsikoihin, kun hänet rekisteröitiin virolaisen JK Tallinna Kalev Juuniorin pelaajaksi. MTV Urheilu selvitti, mistä tapauksessa on todella kyse.

Litmanen rekisteröitiin viikon alussa Viron alasarjoissa pelaavan JK Kalev Juuniorin riveihin. Samassa joukkueessa pelaavat Tallinnassa asuvan Litmasen pojat Caro, 19, ja Bruno, 17, jotka ovat isänsä tavoin keskikenttäpelaajia.

Litmasen liittyminen joukkueeseen herätti luonnollisesti suurta innokkuutta Suomessa. Litmanen ei tunnetusti ole koskaan virallisesti lopettanut pelaajauraansa, ja nyt hänen pelinsä näyttäisivät jatkuvan.

MTV Urheilu selvitti suurta huomiota herättäneen tapauksen taustoja, ja todellisuudessa tilanne ei ole aivan niin suoraviivainen, kuin moni on ehtinyt tulkita.

Hätävarana ringissä mukana

MTV Urheilun tietojen Kalev täytti joukkuettaan siirtoikkunan viimeisenä päivänä viime viikolla ja pyysi Litmasta hätävarana mukaan rinkiin. Kalev teki siis aloitteen ja Litmanen suostui.

Pelinumerolla 99 joukkueeseen rekisteröity Litmanen on näin ollen Kalevin käytössä loppukauden aikana, jos tarve sen vaatii. Mahdollisen peliajan suhteen ei kuitenkaan kannata pidättää jokaisen tulevan ottelun alla hengitystä.

54-vuotias osallistuu jatkossa säännöllisesti joukkueen harjoituksiin ja pitää siellä kuntoaan yllä, mutta itse otteluissa Litmasen nimi löytynee toistaiseksi vain hänen poikiensa Caron ja Brunon selästä.

Litmanen ei pelannut keskiviikkona, kun Kalev Juunior hävisi 1–8-lukemin emoseuralleen Tallina Kaleville Viron cupin kolmannella kierroksella. Nähtäväksi jää, pelaako Litmanen loppukauden aikana Kalevin sarjapeleissä, vai jääkö “Kuninkaan paluu” tulevaisuuteen.

Litmanen pelasi ammattilaisuransa viimeiset seurajoukkuepelinsä kesällä 2011 HJK:n paidassa. Viime vuosina hän on työskennellyt MTV:n jalkapalloasiantuntijana Mestarien liiga -lähetyksissä.