Suomen jalkapallolegenda Jari Litmanen teki sunnuntaina paluun pelikentille Viron neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla.
Viron jalkapalloliiton ottelupöytäkirjan mukaan Litmanen tuli vaihdosta kentälle 86. minuutilla, kun hänen edustamansa JK Tallinna Kalev Juunior hävisi sunnuntaina Tabasalu Ulasabatille maalein 1–2.
Pöytäkirjan mukaan Litmanen pelasi itselleen tutulla numerolla 10.
Litmanen teki paluunsa samana päivänä, kun Huuhkajat pelasi MM-karsinnoissa Hollantia vastaan.
Litmasen mahdollinen paluu nousi otsikoihin jo syyskuussa, kun JK Tallina Kalev Juunior rekisteröi suomalaislegendan pelaajalistalleen. MTV Urheilun tietojen mukaan tuolloin Litmasta oli pyydetty vain hätävarana mukaan joukkueen rinkiin.
Samassa joukkueessa pelaavat Litmasen pojat 19-vuotias Caro ja 17-vuotias Bruno. Kumpikaan ei päässyt ottelussa kentälle.
Litmanen pelasi ammattilaisuransa viimeiset seurajoukkuepelinsä kesällä 2011 HJK:n paidassa.