Jari Litmasesta melkoinen yllätysuutinen

Jari Litmanen.Jarno Kuusinen / All Over Press
Julkaistu 02.09.2025 21:57
Jari Litmanen, 54, on palaamassa pelikentille.

Suomalaisesta jalkapallolegendasta Jari Litmasesta pamahti melkoinen yllätysuutinen tiistai-iltana, kun tallinnalainen jalkapalloseura JK Kalev Junior rekisteröi hänet pelaajakseen Viron jalkapalloliiton verkkosivuilla.

Litmasen numeroksi on merkitty 99. 

JK Kalev Junior pelaa Viron neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla. Kalev Junior kohtaa keskiviikkona emoseuransa Viron cupissa.

Litmasen pojat Caro, 19 ja Bruno Olavi, 17, pelaavat JK Kalev Juniorin joukkueessa. He ovat molemmat isänsä tapaan keskikenttäpelaajia.

Litmanen eli tutummin ”Litti” pelasi viimeiset viralliset seurajoukkuepelinsä kesällä 2011 HJK:n paidassa. Hän ei ole koskaan kuitenkaan virallisesti lopettanut pelaajauraansa.

Litmanen on toiminut viime vuosien aikana MTV:n jalkapalloasiantuntijana Mestarien liiga -lähetyksissä.

