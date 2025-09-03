Jari Litmasen paluusta uutta tietoa

Jari Litmanen on palaamassa pelikentille Viron alasarjoissa.Com.Pic.- Kuvatoimisto / Mauri Ratilainen/All Over Press
Julkaistu 03.09.2025 15:16

MTV URHEILU – STT

Jalkapallolegenda Jari Litmanen ei palaa peleihin ainakaan tänään keskiviikkona. 

Litmasen, 54, mahdollinen paluu nousi tiistaina Suomessa otsikoihin, kun Ilta-Sanomat uutisoi, että hänet on rekisteröity JK Tallinna Kalev Juuniorin pelaajaksi Viron jalkapalloliiton verkkosivuilla.

Joukkueen päävalmentaja Kenlou Laasner viestitti keskiviikkona STT:lle, ettei Litmanen pelaa tänä iltana, mutta "ehkä seuraavissa sarjaotteluissa".

Viron alasarjoissa pelaava JK Kalev Junior kohtaa tänään emoseuransa Kalevin cupin kolmannella kierroksella.

Tallinnassa asuvan Litmasen pojat Caro, 19, ja Bruno, 17, pelaavat Kalev Juuniorin joukkueessa. Litmasella on yhä eniten pelattuja A-maaotteluita Suomen miesten jalkapallomaajoukkueessa (137).
 

