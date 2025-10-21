MTV Urheilun hiihtoasiantuntija Jari Isometsä on hämmentynyt urheilun Venäjä-päätöksiä koskevasta "sekametelisopasta".

Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n hallitus päätti tiistaina etäkokouksessaan, että venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat eivät pääse sen alaisissa hiihtolajeissa kansainvälisiin kilpailuihin alkavallakaan kaudella. Näiden maiden urheilijat eivät pääse FIS:n hiihtolajeissa myöskään Milano-Cortinan talviolympialaisiin.

– Eihän se millään tavalla yllättävä päätös ollut, Jari Isometsä sanoo, vaikka lisääkin, että "ilmaa on ollut toiseenkin suuntaan".

– Ainut mikä venäläisten urheilijaboikoteissa hämmentää, on se, että kaikki lajit eivät toimi samalla tavalla. Esimerkiksi jääkiekossa, jalkapallossa ja tenniksessä urheilijat eivät ole olleet missään vaiheessa kielloissa.

Jääkiekkoa ja jalkapalloa venäläiset urheilijat ovat saaneet pelata eri sarjoissa, vaikka Venäjä ei olekaan saanut osallistua maajoukkuekilpailuihin. Tenniksessä venäläiset ovat saaneet kilpailla kansainvälisesti neutraaleina urheiljoina.

FIS:n kansainvälisiin kisoihin venäläisillä ei ole ollut asiaa sitten kevään 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

"Pitäisi olla selkeää"

Kansainvälinen olympiakomitea KOK mahdollistaa nykyisellään venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden osallistumisen olympialaisiin neutraaleina urheilijoina, mutta päätösvalta kansainvälisiin kilpailuihin päästämisestä on eri lajiliitoilla.

– Toki lajiliitot tekevät erilaisia päätöksiä. Kansainvälinen paralympiakomiteahan teki kaikkein kovimman päätöksen vapautuksella.

– Tämä on kuitenkin sekametelisoppaa. Toisissa lajeissa saa ja toisissa ei. Minun mielestäni pitäisi olla selkeää, että ei missään tai sitten kaikissa.

Isometsä kallistuu siihen, että päätöksen olisi oltava ei missään.

– Toki jos ajatellaan urheilijoiden ja lajienkin kannalta ja hiihtoa, jossa norjalaiset voittavat miehissä varsinkin kaikki kisat, toisi tosi kovan lisämausteen, kun kilpailu kovenisi huomattavasti. Kyllä tässä nykyisessä maailmantilanteessa näin on kuitenkin mentävä.

Isometsä kiteyttää, että vaikka päätös tuntuu pannassa olevien maiden urheilijoita kohtaan kovalta, "ei sitä voi niinkään nähdä, että he tulisivat mukaan".

– Aina voidaan miettiä tosin myös sitä, että silloin kun sota alkoi, keksittiin kauheasti kaikennäköisiä talouspakotteita. Eivät ne kauhean hyvin ole purreet. Mutta hyvähän tämä on. Sota pitäisi saada jollakin tavalla loppumaan, mutta eri ihmiset päättävät niistä.