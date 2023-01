Venäjä-peikko pääsemässä irti urheilussa – FIS:n sisäpiiristä tuore näkemys MM-hiihdoista: "Perustan tämän vuosien kokemukseeni"

KOK:n hallitus on keskiviikkona keskustelemassa venäläisten ja valkovenäläisten asemasta kansainvälisessä urheilussa. Suomen olympiakomitean toimitusjohtaja Taina Susiluoto selvitti MTV Urheilulle maanantaina, että enemmistö maailman maista näyttäisi olevan halukas vapauttamaan Ukrainan sodan takia kilpailukieltoon asetetut venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat kilpailuihin.

KOK:n päätöksella on iso painoarvo, sillä kansainväliset lajiliitot myötäilevät vahvasti sen linjauksia. Näin kävi myös viime keväänä, kun KOK asetti venäläiset ja valkovenäläiset pannaan. Yksi näistä lajiliitoista oli FIS.

– Fakta on se, että FIS on jo tehnyt päätöksen, jonka mukaan venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat eivät saa osallistua maailmancupiin tällä kaudella, FIS:n hallituksessa istuva, KOK:n linjausten painoarvon tunnustava Martti Uusitalo toteaa MTV Urheilulle.

KOK:n mahdollinen linjamuutos on ollut esillä FIS:n johdossa jo viime vuoden puolella. Uusitalon mukaan asiasta keskusteltiin muun muassa lajiliiton varapuheenjohtajien ja puheenjohtajan välisessä kokouksessa joulukuussa, kun KOK:n Olympic Summit -tapaamisessa oli noussut esiin puheita sotatoimiin osallistuvien maiden urheilijoiden vapauttamisesta.

– KOK:han viittaa YK:n yleiskokouksen julkilausumaan, jossa urheilua ei saisi sisällyttää tällaisiin konflikteihin millään tavalla. Tämä on heidän näkemyksensä, ja eri maiden edustajilla (FIS:ssä) on sitten erilaisia näkemyksiä, Uusitalo kertoo.

Uusitalon mukaan FIS:n hallitus on seissyt hyvin yhtenäisesti kilpailukiellon jatkamisen takana.

– Valtaosa maista on jyrkästi vastaan heidän osallistumistaan, mutta on totta kai maita, jotka ovat neutraalimpia tässä asiassa. Voisin kuvitella, että he olisivat myötämielisempiä seuraamaan KOK:n päätöstä, jos se sallisi venäläisten ja valkovenäläisten osallistumisen ilman kansallisia tunnuksia, Uusitalo toteaa ja mainitsee erikseen Kiinan.