Myös Suomen Hiihtoliiton ja Suomen Olympiakomitean hallituksessa istuva Uusitalo huomautti, että sinivalkoinen kanta tässä asiassa on ollut "hyvinkin selkeä".

– Urheilun pitäisi olla politiikasta mahdollisimman irti ja sinällään neutraalia, mutta on selvää, että Venäjän hyökkäyssota on kuitenkin nostanut nämä tilanteet toisenlaisella aspektilla tapetille, hän jatkoi.

FIS:n hallitus päätti, että venäläisiä ja valkovenäläisiä urheilijoita ei nähdä hiihtolajien kansainvälisissä kilpailuissa alkavallakaan kaudella edes neutraalilla statuksella. He eivät pääse myöskään Milano-Cortinan talviolympialaisiin.

Martti Uusitalo osallistui FIS:n hallituksen suomalaisjäsenenä Kansainvälisen hiihtoliiton tiistaisessa etäkokoukseen, jossa päätös venäläisistä ja valkovenäläisistä urheilijoista tehtiin. Hän kertoo MTV Urheilulle kokouksen tunnelmista.

– Lopputulos oli sen suuntainen ja sellainen, mitä Suomen Olympiakomitea ja Suomen Hiihtoliitto myös toivoivat.

Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti ilmaisi myös tyytyväisyytensä odotettuun, venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat pannassa pitävään päätökseen. Hän arvioi, että Pohjoismaiden aktiivisella vaikuttamistyöllä on pystytty vaikuttamaan FIS:n kansainväliseen päätöksentekoon.

Pitkä kokous

FIS:n kokous alkoi tiistaina jo kello 14, ja päätös julkistettiin kello 20:n jälkeen.

– Kyllä se oli pitkä kokous. Toki meillä oli pöydällä paljon muitakin asioita, eikä se ollut pelkästään tämän päätöksen tiimoilta Totta kai tähän myös aikaa käytettiin paljon. Asian tiimoilta käytiin erilaista keskustelua ja kaikille annettiin mahdollisuus esittää mielipiteitä, Uusitalo ruoti.