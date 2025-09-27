Kansainvälinen paralympiakomitea (IPC) on päättänyt kumota Venäjän ja Valko-Venäjän osittaiset kilpailukiellot, jotka astuivat voimaan Ukrainaan aloitetun täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen vuonna 2022.

Päätös tehtiin IPC:n yleiskokouksessa Etelä-Korean Soulissa lauantaina. Se avaa venäläisille ja valkovenäläisille urheilijoille jälleen mahdollisuuden kilpailla omien lippujensa alla ensi vuoden paralympialaisissa Milanon-Cortinan kisoissa.

Kuuden urheilulajin kilpailuja hallinnoivat kuitenkin kansainväliset lajiliitot, jotka ovat toistaiseksi pitäneet venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden kilpailukiellon voimassa.

Kansainvälisten lajiliittojen on siis vielä päätettävä, saavatko Venäjä ja Valko-Venäjä osallistua kisoihin ilman minkäänlaisia rajoituksia, vai joutuvatko urheilijat kilpailemaan neutraalin lipun alla.

Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat kilpailivat Pariisin paralympialaisissa neutraaleina, kun viranomaiset päättivät olla asettamatta maille täyttä kieltoa ja äänestivät sen sijaan osittaisen kilpailukiellon puolesta vuonna 2023.

IPC:n kongressissa 111 edustajaa äänesti Venäjän kaikkien rajoitusten poistamisen puolesta, kun taas 55 äänesti vastaan. Muun muassa Suomi ja Norja olivat niiden jäsenmaiden joukossa, jotka eivät halunneet poistaa sanktioita.