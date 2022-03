Antero Mertaranta avaa suunsa Venäjän toimista – kertoo, mitä urheilumaailmassa tulisi seuraavaksi tehdä: "Ottakaa se käyttöön"

Venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat on suljettu lukuisissa urheilulajeissa kansainvälisen urheilun ulkopuolelle. Myös urheilutapahtumia ja -kilpailuja on viety pois Venäjältä maan Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyssodan vuoksi.

– Minun mielestäni on ehdottoman hienoa, että vihdoinkin myös urheilumaailma on herännyt näiden erilaisten yhteiskunnallisten ongelmien edessä. Vahinko, että se vain tapahtuu murheellisimmalla tavalla, että pitää nähdä sota ennen kuin urheilumaailma alkaa nousta jaloilleen. Se kuvaa omalla tavallaan urheilumaailman ja -päättäjien naiiviutta, Antero Mertaranta sanoo ja huomauttaa, että keskustelua oli käyty vuoden 2014 Krimin miehityksestä lähtien.

Mertaranta katsoo liittojen, järjestöjen ja päättävien elimien tehneen tuoreeltaan "oikeansuuntaisia päätöksiä".

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tässä tapauksessa urheilijat joutuvat siitä kärsimään, ja tavalliset ihmiset kärsivät tietysti 100–1 000 kertaa enemmän. Minun mielestäni ainoa oikea vaihtoehto tällä hetkellä on se, miten on toimittu. Niin pitäisi jatkossa myös toimia.

Kokenut urheiluihminen pelkää, miten urheilumaailma reagoi siinä vaiheessa, kun sota päättyy.

– Kun toivottavasti saataisiin nopeasti aselepo aikaan ja asiat menisivät ukrainalaisten kannalta hyvään suuntaan, urheileva maailma ei saa olla heti polvillaan.

Painetta urheilusta

0:19 Venäläispropaganda varasti suomalaisproffesori Atte Korholan kasvot: "Ahdistavaa ja kauheaa."

Mertaranta painottaa, että Venäjällä ja Valko-Venäjällä on nähtävä suuria yhteiskunnallisia muutoksia ennen kuin pannat voidaan poistaa.

– Niiden on oltava mielestäni voimassa toistaiseksi ennen kuin näissä kyseisissä maissa ihan oikeasti tapahtuu jonkinlaista demokraattista kehitystä. Tämä kuulostaa erittäin rajulta niitä ihmisiä kohtaan, jotka urheilevat, mutta jostainhan sen paineen on lähdettävä syntymään.

Eilen kansanedustajat hyväksyivät Venäjällä uuden lain, että "valeuutisten" levittämisestä Venäjän armeijaan liittyen voi saada jopa 15 vuoden vankeustuomion.

– On varmasti valtava määrä ihmisiä ja urheilijoita, jotka haluaisivat sanoa mielipiteensä. Mutta ajattele, minkälaiseksi yhteiskunta on muodostunut heillä, kun he eivät uskalla sanoa mielipidettään. Ainoastaan he käyttävät puheenvuoroja, jotka ovat muuttaneet siitä maasta pois. Se on kammottavaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Urheilijoita koskevat rajoitukset ovat Mertarannan mielestä tärkeitä, koska urheilulla on tunnetun suuri arvo Venäjän identiteetille ja vallanpitäjille.

– Paineen pitää tulla sitä kautta, että urheilijoita estetään urheilemasta. Urheilkoot oman maansa sisällä, mutta jokainen tajuaa, mitä se merkitsee urheilijan motivaatiolle.

"Ei minkäänlaista lusikan osoitusta"

15:32 Viimeisimmät tiedot Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Mertaranta sanoo, että on ollut järkyttävää huomata, mihin pisteeseen urheilumaailmassa oli päästy. Hän ottaa esimerkiksi sen, miten paljon Venäjälle on myönnetty arvokisoja viimeisten 10–15 vuoden aikana. Sotshin talviolympialaiset järjestettiin vuonna 2014 ja jalkapallon MM-kisat olivat Venäjällä vuonna 2018.

Tapaa, jolla urheilun suurkilpailuja on lähihistoriassakin jaettu, ei ole arvioitu aina kauniiksi.

– Kun seuraa keskustelua Vladimir Putinin ympärillä, miten hän on verkottunut ympäri maailmaa eri lajijärjestöjen ja KOK:n kanssa, on kauhistuttava yhtälö, miten tämä on päässyt kasvamaan tällaiseksi – huomioidaan se valta, joka Venäjällä ja Putinilla on näin ollut. Sitten oligarkkien kautta on tullut rahoitus.

Mertaranta nostaa tyyppiesimerkkeinä Venäjän presidentin sisäpiiristä Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan entisen puheenjohtajan Sepp Blatterin ja Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n entisen puheenjohtajan René Faselin.

– Jopa heistä toinen eli Blatter on ollut sitä mieltä ainakin julkisuudessa, että mitä helvettiä tässä oikein tapahtuu. Sen sijaan tämä hammaslääkäri on edelleen antanut puolivillaisia lausuntoja.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Seuraavan vaihtoehdon tähän rintamaan pitäisi olla se, että kaikista näistä järjestöistä pitäisi siivota helvettiin sellaiset tyypit, jotka ovat enemmän tai vähemmän sitoutuneet tai nivoutuneet kansainväliseen politiikkaan tai korruptioon. Vain sitä kautta nämä järjestötkin voivat puhdistua, jolloin tullaan seuraavaan pointtiin, että kuuna päivänä ennen kuin nämä demokratisointitoimenpiteet ja muut toimivat näille maille ei pidä myöntää minkäänlaisia kisoja.

– Keskenään he saavat hiihtää siellä puistohiihtoja niin paljon kuin haluavat, mutta ei pidä tulla mitään, ei minkäänlaista lusikan osoitusta.

"Kuinka on käynyt?"

Mertaranta peräänkuuluttaa, että esimerkiksi ensivuotiset jääkiekon miesten MM-kisat olisi otettava Venäjältä "laakista pois". Nuorten MM-kisat jo otettiin.

IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif sanoi miesten MM-kisoista kysyttäessä uutistoimisto Tassille toivovansa, että "olisi mahdollista löytää diplomaattinen ratkaisu" viitaten Venäjän Ukrainassa käymään sotaan.

Jääkiekon miesten MM-kisat siirrettiin viime vuodelta pois Valko-Venäjältä Latviaan.

– MM-kisat olisi pitänyt siirtää Valko-Venäjältä pois jo vuodelta 2014. Tavoitteena oli, että ihmisoikeudet paranevat ja ihmisten mielipiteiden vapaus paranee. Kuinka on käynyt? Täysin päinvastoin.

"Käsittämätöntä"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mertaranta kääntää katseen myös Kiinan asemaan kansainvälisessä urheilussa. Hän painottaa, että kyseistä maata pitää seurata yhtä lailla suurennuslasilla.

Mertaranta muistuttaa, että jo vuoden 2008 Pekingin kesäolympialaisten yhteydessä puhuttiin ihmisoikeuksista. Hän mainitsee lisäksi toimittaja Geoffrey Cainin Kiinasta kirjoittaman kirjan Totaalinen poliisivaltio.

– Se kertoo tutkimusmatkasta Kiinan valvontakoneiston uumeniin ja on jäätävää luettavaa uiguurien kannalta. Minusta on käsittämätöntä, että tällaista tietoa on vuosikausia ollut päättäjien tiedossa ja siitä huolimatta myönnetään talviolympialaiset Kiinaan, joka sortaa miljoonia omaan väestöönsä kuuluvista ihmisistä.

– Sekin on kammottavaa ja järisyttävää koko urheilevan maailman ja yhteiskunnan kannalta, jos nämä tiedot pitävät paikkansa, että kiinalaiset viranomaiset olivat esittäneet toiveen, että älkää hyökätkö ennen kuin olympiakisat ovat ohi. Sotshin jälkeenkin kävi niin, että kun kisat olivat ohi, Krimille hyökättiin.

Mertaranta asettaa eräänlaisen epäilyksen varjonsa myös eilen Pekingin paralympialaisten avajaisissa nähdyn ylle.

– Kansainvälisen paralympiakomitean puheenjohtaja (Andrew Parsons) pitää hyvän puheen, jossa hän korostaa rauhan, ihmisten välisen kanssakäymisen ja maiden välisten suhteiden parantamista ja merkitystä. Yllätys yllätys, yhdessä maailman johtavista teknologiamaista mikrofoni ei toimi.

"Koettakaa pitää se linja"

Mertaranta kiteyttää lopuksi viestinsä urheilumaailmalle. Toimien on oltava yhä ponnekkaampia.

– Nyt vihdoinkin pää pystyyn. Kun puhutaan paljon olympia-aatteesta, ottakaa se käyttöön ja näyttäkää muutamille vallanpitäjille se, että nyt se raja on tullut vastaan.