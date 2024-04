Jari Isometsälta suorat sanat Hiihtoliiton kaoottisesta tilasta – tämä liike johtaisi katastrofiin: "Ydinkysymys"

MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä on seurannut huolestuneena Hiihtoliiton talousahdinkoa. 1,3 miljoonan tappioiden lisäksi on kerrottu, että hiihtovalmentajilla ei ole sopimusta ensi kaudeksi. Yle uutisoi, että mäkihypyn ja yhdistetyn maajoukkuevalmentajia on kehotettu varmistamaan toimeentulonsa muuta reittiä. Tilanne vaikuttaa Hiihtoliitossa tällä hetkellä kaoottiselta.