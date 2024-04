Hiihtoliitto myllerryksessä – toiminnanjohtaja sai lähteä

– Ismon toimikausi on ollut erittäin haasteellinen ja yhteiskunnallinen tilanne on auttamatta heijastunut toimintaan. Tällä hetkellä meillä on iso muutostarve ja tulevaisuuden rakentaminen vaatii uudenlaista tekemistä. Näin ollen vaikeitakin päätöksiä on tehtävä. Meidän tulee kyetä uusiutumaan, kehittämään toimintaamme sekä määritellä uudelleen, mitä Hiihtoliitto on tulevaisuudessa. Haasteemme johtuvat pitkälti taloustilanteesta, mutta meidän on kyettävä kehittämään myös rakenteita ja toimintakulttuuria. Tehty ratkaisu on ensimmäinen askel muutoksessa, Hiihtoliiton puheenjohtaja Sirpa Korkatti sanoo tiedotteessa.