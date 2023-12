Eikö jouluna huvita rampata sukulaisissa? Nyt löytyi hyvä syy sanoa "ei"

Tänä vuonna on aika sanoa "ei".

Moni ei kehtaa kieltäytyä erilaisista menoista, mutta seurausten pelko on aivan turha, kertoo Journal of Personality and Social Psychology -lehdessä julkaistu selvitys. Amerikkalaisen psykologijärjestön selvityksen mukaan ihmiset yliarvioivat seurauksia, joita kieltäytymisestä heille tulee.