Video: Näiltä Espanjan rantakaduilta Janne "Nacci" Tranberg otettiin kiinni – kiinniottoa suunniteltiin useita päiviä: "Tilanne sujui nopeasti ja tehokkaasti"

Kiinniottoa alettiin suunnitella viime viikolla

– Yleisövihjeitä on tullut matkan varrella ja poliisi kiittää niistä. Tämä kiinniotto ei kuitenkaan liity yleisövihjeisiin, vaan se tehtiin poliisin itse kaivamien tietojen perusteella, Björkvist kertoo.

Tehokasta toimintaa

– Se kuuluu Espanjan poliisin tehokkuuteen. Heidän kanssaan yhteistyö toimii hyvin ja Espanjan poliisi on ammattitaitoinen, rikoskomisario kiittelee.

– Asiakirjaprosessi luovuttamisen osalta on aloitettu, mutta tulee kestämään viikkoja, ennen kuin hänet saadaan Suomeen.

Kaupungissa paljon poliiseja

Estepona on noin 70 000 asukkaan rantakaupunki Espanjan Aurinkorannikolla. Kaupunki sijaitsee Marbellan ja Gibraltarin välisellä rannikolla.

– Tämä on aika rauhallinen kaupunki, jossa on kesäaikaan paljon turisteja. Lomasesongin ulkopuolella täällä on hyvin rauhallista, MTV Uutisten toimittaja Aino Haili kertoo paikan päältä.