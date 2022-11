Janne "Nacci" Tranbergin ex-vaimo otettiin dramaattisella tavalla kiinni kotoaan Katiska-tutkinnan takia: "Ei ole oikein, että lapsi laitetaan tuollaiseen tilanteeseen"

– Se on todella raskasta. Sen takia kerron tarinani, että jos joku ajattelee, että se on helppoa tai hienoa, niin se on raskasta ja välillä todella yksinäistä. Joudut pelkäämään asioita, miettiä tulevaisuutta ja tapahtuu asioita, joita et pysty ennakoimaan, hän kertoo.