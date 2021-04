Jan Vapaavuori MTV Uutisille: "Helsingin satamaa uhkaa kaaos kesällä" – pormestari kritisoi hallitusta taas hitaudesta

– Maahantulijoilta tulisi ehdottomasti vaatia ennakkoon negatiivinen koronatestitulos, kun matkailu avautuu. Olemme vaatineet sitä hallitukselta jo useita kuukausia ja myös oikeuskansleri on kiinnittänyt tähän huomioita. Myös eduskunta on omassa lausumassaan huomattanut tästä, Vapaavuori suomii.

Vapaavuoren mukaan juuri nyt tilanne on hallinnassa. Matkailijoita on niin vähän, että tilanne pystytään hallitsemaan satamassa.

– En todellakaan ymmärrä, miksi meillä ei ole käytössä järjestelmää, joka on käytössä muualla. Juuri nyt tilanne on hoidossa sen takia, että tulijoita on niin vähän, mutta jos määrät siitä vähänkin kasvavat, puhumattakaan siitä, että ne kasvavat enemmän, mikä on mahdollista.