Jan Andersson muistelee erikoisinta episodiaan vaalitenttien kulisseissa: "Saimme huutia"

– Suurin ero on se, että nämä ovat henkilövaalit. Se näkyy esimerkiksi niin, että kansalaiset ovat hyvin aktiivisia. He ovat tunteella mukana, heillä on omat suosikkinsa ja inhokkinsa – ja tämän he tuovat esille. Nyt valitaan ensisijaisesti hyvää tyyppiä ja johtajaa. Siinä puoluekanta ei ole yhtä ratkaiseva kuin muissa vaaleissa.