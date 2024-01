Presidenttitentin juontaja on kiinnittänyt huomiota yhteen asiaan vaalikeskusteluissa: "Välillä miettii, keille he oikein puhuvat"

Tentin juontajina nähdään MTV:n yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki ja uutisankkuri Jan Andersson.

– Nythän on niin, että kärki tiivistyy ja tuoreimpien gallupien valossa meillä on kolme ehdokasta hyvinkin tasoissa. Se tulee sähköistämään tämän illan lähetyksen. He, ketkä ovat altavastaajina, tulevat haastamaan kärkiehdokkaista.

Teemat kerrotaan viime hetkellä

Tentin käsikirjoitusta ei paljasteta ennen tenttiä. Ehdokkaatkin saavat teemat tietoonsa vasta hetkeä ennen suoran lähetyksen alkua. Sen verran hän kuitenkin paljastaa, että erityisesti ehdokkaiden arvot ovat tällä kertaa syynissä.

– Maailman tilanne on mikä on, eli sitä täytyy käsitellä sillä se on presidentin pöydällä. Mutta tänä iltana tulemme lähestymään myös ehdokkaiden persoonaa ja arvomaailmaa, moraalia, näiden kuuluisien arvokysymysten kautta.

"Merkillinen sordiino päällä"

Andersson on tehnyt pitkän uran vaalitenttaajana. Ensimmäisen presidentinvaalien tenttinsä hän juonsi Ylellä vuonna 2005.

Viime kuukausien kampanjoinnissa Andersson on kiinnittänyt huomiota keskustelun varovaisuuteen.

– Ainahan presidentinvaalit on vakava paikka Suomessa, sillä presidentti on tärkeä instituutio. Tämänhetkinen maailman tilanne näkyy siinä, että keskusteluissa on sellainen aika merkillinenkin sordiino päällä. Ehdokkaat ovat hyvin varovaisia. Välillä miettii, keille he puhuvat: suomalaiselle yleisölle vai ulkomaille kenties.

Esimerkiksi Ruotsissa tai Norjassa keskustelu on paljon räväkämpää ja rohkeampaa.

– Katsotaan, tuleeko illalla muutosta tähän.