Stubb ja Haavisto: Näistä syistä Ukraina on jo voittaja

Venäjän hyökkäyssota ja sen vaikutukset ja lieveilmiöt ovat merkittävä osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka taas on suurin osa presidentin tehtävälistaa.

Ukrainan tukemisessa eletään kriittistä vaihetta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Ukrainan tukeminen jakaa mielipiteitä niin kansalaisten kuin poliitikkojenkin keskuudessa. Republikaanit ovat Ukrainan jatkuvaa tukemista vastaan ja tällä hetkellä hätäapupaketti on jumahtanut Yhdysvaltain kongressiin.

Euroopassa pahin kapula rattaissa on EU-maa Unkari, jonka itsevaltaisen johtaja Viktor Orbánin odotetaan yrittävän torpataUkraina-avun huomenna alkavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

Perussuomalaisten presidenttiehdokkaan Jussi Halla-ahon mukaan on kohtuullista kysyä, ”miksi Unkarille maksetaan miljardeja euroja EU-tukia, jos se toimii paitsi koko Euroopan turvallisuusetujen vastaisesti, myös omien kansallisten turvallisuusetujen vastaisesti”.

Pitäisikö Unkari pistää sivuun?

SDP:n presidenttiehdokas Jutta Urpilainen on yrittänyt saada Brysselistä tiedonjyväsiä siitä, millainen tilanne Ukraina-avun kanssa on tällä hetkellä.

Urpilainen on luottavainen siitä, että Ukrainaa tullaan tukemaan tavalla tai toisella – siitäkin huolimatta, että kaikkien 27 maan kesken ei päästäisi sopuun.

Ukraina on jo voittaja, toteavat Stubb ja Haavisto

Venäjälle jo sitä voisi pitää voittona, jos länsi lopettaa Ukrainan tukemisen niin rahallisesti tai aseellisesti. Presidenttiehdokas Pekka Haaviston näkemyksen mukaan se, että Ukraina on pysynyt tähän asti itsenäisenä valtiona ja on pystynyt pitämään Kiovan pystyssä, on voitto jo sinänsä.