Jan Andersson paljastaa, mitä vaalitenttien kulisseissa oikeasti tapahtuu – tätä poliitikot tekevät, kun kamerat eivät kuvaa

– Olen luonteeltani melko kärsimätön. En hirveästi jaksa jaaritella ja haluan, että keskustelussa päästään nopeasti haluttuun lopputulokseen. Poliitikoilla on valitettavan usein se ammattitauti, että he yrittävät kiertää hankalat kysymykset ohjaamalla keskustelun omiin suosikkiaiheisiinsa. Niissä tilanteissa omat karvani nousevat pystyyn ja haluan ohjata keskustelun mahdollisimman pian takaisin raiteilleen, Andersson toteaa.

50 tentin kokemus

Andersson on juontanut vaalitenttejä jo usean vuoden ajan, ensin Ylellä ja vuodesta 2018 eteenpäin MTV:llä. Vuosien varrella Andersson on tentannut niin presidentiksi pyrkiviä, pääministeritarjokkaita kuin alue- ja eurovaaleissa ehdolla olleita. Anderssonin omien laskujen mukaan vaalitenttejä on mahtunut uralle lähes viidenkymmenen kappaleen verran.