Päätoimittajan kommentti: Presidenttikilpaan on vihdoin lupa odottaa säpinää – ainakin kahdelta odotetaan irtiottoja

Voisiko peräti julistaa, että tänä iltana presidentinvaalikamppailu pääsee kunnolla käyntiin? Ainakin politiikan kentiltä viesti on ollut, että tätä päivää on odotettu. Kaikki yhdeksän ehdokasta kohtaavat ensi kertaa todella suuren joukon edessä suorassa lähetyksessä MTV:n tentissä, joka lähetetään uudesta Pöllölaaksosta Helsingin Vallilasta. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, yli puoli miljoonaa suomalaista seuraa kello 20 alkavaa kaksituntista tenttiä.

Mitä sitten on odotettavissa?

Tyylikäs irtiottaja haussa

Sdp:n Jutta Urpilainen ilmoittautui kisaan viimeisenä, vasta puolitoista viikkoa sitten. Hänen on, jos nyt ei kiire, niin ainakin korkea aika näyttää, millä eväillä ja keihin vedoten hän pyrkii seuraavaksi tasavallan presidentiksi.

Urpilaisen on pakko tehdä pesäeroa valitsijayhdistyksen (ja vihreiden) Pekka Haavistoon , joka on näihinkin vaaleihin lähtenyt tukevalla kannatuspohjalla takanaan sankka joukko Sdp:n kannattajia. Nämä demarit haluavat vastauksen kysymykseen: miksi nyt muka Jutta eikä enää Pekka?

Urpilaisen ongelma on sama kuin muillakin irtiottojen mahdollisuuksia pohtivilla ehdokkailla. Miten tehdä temppu ilman, että katsojille syntyy kuva kenties riidanhaluisesta tai impulsiivisesta ihmisestä? Miten erottautua hairahtumatta Suomen ulkopoliittisen linjan kapealta ja kiviseltä polulta? Sillä sellaistahan presidenttiä ei kukaan halua, varsinkaan näin tuulisina aikoina.

Harkitsevuus – hyveistä suurin?

Irtiottoa tarvitsee myös valitsijayhdistyksen ja keskustan Olli Rehn. Rehn on ollut kannatusmittausten kolmospaikalla, mutta melko kaukana kärkikaksikon, kokoomuksen Alexander Stubbin ja Haaviston, takana. Miten mobilisoida kannattajiksi muitakin kuin keskustalaisia, sillä heistä voi nykyään saada korkeintaan vähän yli 10 prosentin tuen?

Esteenä Rehnillä voi olla yksinkertaisesti se, ettei hän ole ihmisenä irtiottajatyyppiä. Ennemminkin hänen persoonansa tarjoaa vakautta ja harkitsevuutta. Mutta entäpä jos Rehnin kampanjatoimistossa Helsingin Kaivopihalla on keksitty ihmekonsti, jolla nämä ominaisuudet nousevat äänestäjien silmissä arvoon arvaamattomaan?

Yhden kannattaa vältellä riskejä

Stubbin lähtöasetelma tenttiin on paineettomampi kuin muilla kärkiehdokkailla. Virheiden väistely lienee hänen päätavoitteensa, sillä kokoomuksen nykyinen kannatus lisättynä kosmopoliitin supliikista hullaantuneilla muilla liberaaliporvareilla todennäköisesti riittää pääsyyn vaalien toiselle kierrokselle.

Valitsijayhdistyksen Mika Aaltolan tähteys on ollut kannatusmittausten perusteella laskussa. Hänelle MTV:n tv-tentti on ehkä viimeisiä hetkiä nostaa kannatuspalkki uuteen nousuun.

Kuinka tosissaan on Halla-aho?

Jussi Halla-ahon kannatus on toistaiseksi ollut kaukana perussuomalaisten kannatuksesta. Tänään nähdään, yrittääkö hän tosissaan toiselle kierrokselle, mihin oman puolueen kannatukseen yltäminen voisi hyvinkin riittää. Jokunen rapsakka persumainen kannanotto hybridimaahanmuuttoon todennäköisesti avittaisi tätä päämäärää.

Tentin kolme jäljellä olevaa tuolia on varattu vasemmistoliiton Li Anderssonille, kristillidemokraattien Sari Essayahille ja Liike Nytin Harry Harkimolle. Heillä on tentissä tärkeä roolinsa. Katsojat kiittävät, sillä he kaikki voivat lausua näkemyksensä rohkeasti ilman presidenttimäistä kiemurtelua.