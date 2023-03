Eeva Lehtimäki muistelee karmeinta vaalitenttikokemustaan – "Tulivat aika jännässä mielentilassa studioon"

Kello 20 alkavaan tenttiin osallistuvat SDP:n Sanna Marin, kokoomuksen Petteri Orpo sekä perussuomalaisten Riikka Purra. Tilanne kolmen suurimman puolueen välillä on viimeisimmissä mielipidemittauksissa äärimmäisen tasainen.

– Todella tiukka tulee olemaan. Me seuraamme tietysti valtakunnallista kannatusta, mutta täytyy muistaa, että jokaisessa vaalipiirissä käydään omat vaalit, joista meillä ei ole niin tarkkaa käsitystä täällä Helsingin päässä. Kuka saa vaalipiirin viimeisen paikan, kun tyrkyllä on monia puolueita? Se saattaa keikauttaa tuloksen.

20 vuotta vaalitenttejä

Ensimmäisen eduskuntavaalitenttinsä Lehtimäki juonsi vuoden 2003 vaaleissa, jolloin vaalivoittajaksi nousi keskusta Anneli Jäätteenmäen johdolla. Lehtimäki on tullut 20 vuoden aikana tunnetuksi MTV:n tiukkana vaaliohjelmien tenttaajana, joka tekee pohjatyöt huolella.

Puheenjohtajat tulivat tuolloin paikalle suoraan toisesta tentistä, jossa he olivat ottaneet kovasanaisesti yhteen. Riitely kärjistyi MTV:n tentissä huuteluksi. Puheenjohtajat puhuivat siekailematta toistensa päälle.

– Aina tentissä on se ongelma, että käsikirjoituksessa on liikaa tavaraa. Silloinkin oli, ja se tunnelma oli äärimmäisen vaikea pitää juontajien hanskassa. Siitä jäi aika huono fiilis.

– Näin sitä on sitten taas palattu tekemään myös vaalitenttejä.

Katsojat herkkinä antamaan palautetta

– Melkein jokaisen tentin jälkeen on sellainen olo, että huh, tästä selvittiin. Seuraavana päivänä sitten mietin, että tämän ja tuon olisi voinut tehdä toisin. Olen aika kriittinen ja jään miettimään, mitä olisin voinut tehdä paremmin.

– Suomalaisia jakaa hyvin paljon se, että saako puhua yhtä aikaa, miten paljon ja millä tavalla juontajien pitää puuttua puheenjohtajien käytökseen. Toki aina tulee teemoista keskustelua, että miksi on valittu nämä, miksi ei ole kysytty näitä.

”Kovempi vastakkainasettelu kuin aikoihin”

– Sen haluan sanoa, että totta kai juontajien on pidettävä ohjat käsissä siellä studiossa, mutta en voi ruveta käyttäytymään poliitikon puolesta. He ovat aikuisia, tietääkseni oikeustoimikelpoisia ihmisiä. Kyllä heidän täytyy itse myös ottaa vastuuta siitä, miten he käyttäytyvät, kuuntelevat ja kunnioittavat kilpailevan puolueen puheenjohtajaa, vaikka ollaan tiukassa vaalitilanteessa. Tunteet saa näkyä, haastaa saa, mutta aivan tolkuton huutaminen ei ole kenenkään etu.