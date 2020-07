Poliisi julkaisi kylmäävän kuvan surmayöltä: Mitä tapahtui Jami-Petteri Klemolalle?

Poliisin julkaisemassa kuvassa on kaksi nokista miestä, joista toinen pitää niin ikään mustunutta harjaa käsissään. Poliisin mukaan on varsin mahdollista, että kuvauspaikka liittyy mahdollisesti surmatuksi joutuneen Jami-Petteri Klemolan kätkemiseen.

Jami-Petteri Klemola katosi Kaustisella 16.6. Poliisin mukaan katoamisen tutkinnassa on tullut esiin seikkoja, joiden perusteella poliisi epäilee vahvasti tämän joutuneen surmatuksi kyseisenä iltana.

Missä kuva on otettu?

Nyt julkaistu kuva on otettu 16.-17.6. välisenä yönä. Poliisi pyytää tiedotteessaan tietoa, missä kuva on otettu.

Yhdistelmäkuvassa on myös valokuvat punaisesta Toyota Carina -merkkisestä henkilöautosta, joka on ollut vangittujen käytössä.

Poliisi on suorittanut tämän viikon aikana maastoetsintöjä Kaustisen ja Vetelin kunnan alueilla. Surmatun jäännöksiä ei ole löytynyt toistaiseksi.

Poliisin apuna on ollut muun muassa menehtyneen ihmisen jäännösten etsimiseen erikoistuneita poliisikoiria.

Veljespari vangittu

Rikoksesta todennäköisin syin epäiltynä on vangittu kaksi Kaustisella asuvaa miestä. MTV Uutisten tietojen mukaan kyseessä on veljespari.

Heillä on taustallaan runsaasti oikeusjuttuja. He ovat molemmat joutuneet vastaamaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa useita kertoja syytteisiin törkeistä rattijuopumuksista. Toista on syytetty myös pahoinpitelystä ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.