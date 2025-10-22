Miamissa järjestettäväksi suunniteltu La Ligan ottelu Barcelonan ja Villarrealin välillä on peruttu, vaikka sarjapomo yritti ajaa ottelua läpi.

Espanjan liigan ottelu Miamissa on peruttu. Villarrealin ja Barcelonan piti kohdata Yhdysvalloissa joulukuussa, mutta protestien jälkeen ottelu tullaan pelaamaan Espanjassa Villarrealin kotiotteluna.

Viikonlopun liigaotteluissa pelaajat protestoivat päätöstä siirtää otteluita ulkomaille. Joukkueet eivät pelanneet lainkaan ensimmäisen 15 sekunnin aikana, vaan seisoivat paikallaan. Protestiin osallistuivat myös Villarreal ja Barcelona omissa otteluissaan.

Espanjan liigan puheenjohtaja Javier Tebas kritisoi päätöstä kovin sanoin viestipalvelu X:ssä.

– Espanjalainen jalkapallo menetti mahdollisuuden kehittyä, päästä globaalisti esiin ja vahvistaa tulevaisuuttaan.

Sarjapomo syyttää samalla eurooppalaisia sarjapomoja kapeakatseisuudesta.

– Espanjalainen jalkapallo ansaitsee katsoa tulevaisuuteen kunnianhimoisesti, ei pelolla. Jatkamme yrittämistä. Olimme hyvin lähellä tällä kertaa.