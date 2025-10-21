Barcelona palasi kirvelevän PSG-tappionsa jäljiltä voittojen tielle Mestarien liigassa, kun se murskasi kreikkalaisen Olympiacosin maalein 6–1 tiistai-iltana. Barcelonan sankariksi nousi 22-vuotias Fermin Lopez.
Kaikki Mestarien liigan ottelut katsottavissa MTV Katsomossa ja MTV Urheilun kanavilla.
Barcelona sai kotipelilleen salama-alun, kun Lopez pääsi ujuttamaan pallon sisään Lamine Yamalin jaloista seitsemännellä minuutilla. Myöhemmin espanjalaispelaaja tuplasi Barcelonan johdon 17-vuotiaan Mestarien liiga -debytantin Dro Fernandezin alustuksesta.
1:33Barcelonalta salama-alku Mestarien liigassa – Fermin Lopez ujuttaa pallon sisään.