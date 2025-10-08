AC Milanin ranskalainen keskikenttäpelaaja Adrien Rabiot on häkeltynyt Uefan hyväksymästä suunnitelmasta järjestää joukkueensa Serie A -ottelu Comoa vastaan Australiassa.

Italian Serie A ja Espanjan La Liga aikovat kumpikin järjestää yhden tämän kauden liigaotteluistaan Euroopan ulkopuolella.

AC Milanin ja Comon välinen ottelu oltaisiin pelaamassa helmikuussa Perthissä, Australiassa. Barcelonan ja Villarrealin välinen La Ligan ottelu on puolestaan määrä järjestää joulukuussa Miamissa, Floridassa.

– Se on täysin hullua, Rabiot sanoi Le Figarolle, kun AC Milanin pelaajalta kysyttiin joukkueen ottelusta Australiassa.

– On olemassa taloudellisia sopimuksia, joilla varmistetaan liigan tietty näkyvyys, mutta kaikki tämä on meidän hallintamme ulkopuolella.

– On täysin hullua matkustaa niin monta kilometriä ja pelata ottelu kahden italialaisen joukkueen välillä Australiassa. Meidän on sopeuduttava, kuten aina. Aikatauluista ja pelaajien terveydestä puhutaan paljon, joten kaikki tämä tuntuu todella absurdilta.

Maanantaina Uefa hyväksyi "vastahakoisesti" liigojen pyynnöt järjestää kyseiset ottelut ulkomailla.

Uefa totesi, ettei sillä ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä molemmat pyynnöt, mikä johtui "selkeiden ja yksityiskohtaisten sääntöjen" puuttumisesta. Samalla Uefa korosti vastustavansa Serie A:n ja La Ligan aikeita ja sanoi, ettei päätös loisi ennakkotapausta.

Eurooppalaisessa jalkapallossa ei ole aiemmin järjestetty liigaotteluita ulkomailla. Uefan annettua vihreää valoa Italian ja Espanjan suunnitelmille, siirtyy lopullinen päätös otteluiden siirtämisestä Fifan käsiin.