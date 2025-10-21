Juuri nyt Avaa

Espanjalainen Marca -lehti kertoo, että Atletico huomautti asiasta Arsenalin henkilöstölle ennen valmistavien harjoitusten alkua kello 18.45.

Atletico kertoo olleensa "yllättynyt" ja "raivoissaan" siitä, ettei stadionilla ollut saatavilla lämmintä vettä. Seura lähetti "poikkeuksellisesta tilanteesta" Uefalle valituksen.

Atletico ja Arsenal iskevät yhteen tiistai-illan odotetussa Mestarien liigan huippukamppailussa.

Atletico Madrid sai kirjaimellisesti kylmän suihkun Arsenal-ottelun alla.

Ongelmaa ei kuitenkaan oltu korjattu siihen mennessä, kun lyhyet harjoitukset päättyivät kello 19.15. Pelaajien oli täten palattava hotelliinsa Lontoossa ennen kuin he pääsivät suihkuun.