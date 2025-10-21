Atletico Madrid on jättänyt Uefalle virallisen valituksen Arsenalista johtuen kohtaamastaan ongelmasta Emirates Stadiumilla.
Atletico ja Arsenal iskevät yhteen tiistai-illan odotetussa Mestarien liigan huippukamppailussa.
Espanjalaisjoukkue harjoitteli maanantai-iltana Valioliiga-seuran kotistadionilla Pohjois-Lontoossa. Harjoitukset sujuivat tiettävästi ongelmitta, kunnes pelaajat suuntasivat takaisin pukukoppiin.
Atletico kertoo olleensa "yllättynyt" ja "raivoissaan" siitä, ettei stadionilla ollut saatavilla lämmintä vettä. Seura lähetti "poikkeuksellisesta tilanteesta" Uefalle valituksen.
Espanjalainen Marca-lehti kertoo, että Atletico huomautti asiasta Arsenalin henkilöstölle ennen valmistavien harjoitusten alkua kello 18.45.