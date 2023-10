Jake Nyman on koskettanut suomalaisia radio-ohjelmillaan – omassa elämässä kohtuuton määrä surua

Ylen pitkäaikainen musiikkitoimittaja Jake Nyman on koskettanut radio-ohjelmillaan satojatuhansia suomalaisia. Henkilökohtaisessa elämässä Nyman on kokenut kohtuuttoman paljon surua: Kymmenen viime vuoden aikana Nyman on menettänyt kaksi lastaan sekä elämänkumppaninsa.