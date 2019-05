Näin Hermunen kertoi elämästään MTV:n erikoishaastattelussa vuonna 2016: Asui erakkona, kertoi sairauksistaan eikä kaivannut enää julkisuutta

Uutisjuttu on julkaistu MTV Uutisten verkkosivuilla ensimmäisen kerran 15.1.2016. Otsikkoa on muutettu.

Anna-Kaisa Hermunen vastaa puhelimeen tukkoisella äänellä.



– Tämä alkoi eilen. Kuumetta ei ole, mutta nenä ja korvat ovat tukossa, hän sanoo ohimennen haastattelun lomassa.



Tautikaan ei kuitenkaan ole kyennyt pysäyttämään veteraanitoimittajan tarmoa. Puheen välissä hän juo teetä, käy avaamassa sähkömiehelle oven, ja juttelee välillä tämän kanssa tehtävästä työstä.



Koti, vanha hirsitalo, on vasta remontoitu, ja vielä on hieman viimeistelemistä. Helmikuussa 68 vuotta täyttävä Hermunen asuu Laukaassa, lapsuudenmaisemissaan Varjolan tilalla. Hermunen aloittaakin koko haastattelun kuvailemalla kotinsa Sallilan sijaintia veden lähellä.



Hän selvästi viihtyy Laukaassa.



Toisaalta erakko, toisaalta maaninen

– Olen vähän erakko, vaikka suku onkin tässä lähellä. Toisaalta olen vähän maaninen, olen kova puhumaan. Ei minulla ole sellaista oloa, että voivoi kun kukaan ei tule käymään. Elämässä hienointa on, että on mukava olla aivan itsensä kanssa.



Viime syksynä vauhtia hiljensi jalkapöydän leikkaus.



– Sama vaiva kuin oli Matti Vanhasella. Viikko leikkauksen jälkeen kävelin ensimmäisen kerran, 20 metriä. Enää en tarvitse keppejä, mutta ulkona käytän kävelysauvoja. Olihan se leikkaus veemäinen, tehtiin epiduraalilla, ja kuuli kun luuta sahataan.



– En ole naimisissa, on ollut asioita, mutta keskityn saamaan nyt jalkani kuntoon, hän päivittää ihmissuhdetilanteensa.



Ystävä auttaa tuomaan halkomotin, jolla on mukava lämmittää taloa. Vielä ei lumen kolaaminen onnistu, mutta hän kävelee syömään puolen kilometrin päässä sukulaisten ylläpitämälle Varjolan matkailutilalle ja kertoo nauttivansa kauniista talviauringon päivistä.



– Kävelen paljon, mutta uimassa en käy, entinen uimisfanaatikko kertoo.

Eläkkeellä voi herätä myöhään

Hermunen on ollut eläkkeellä "neljä viisi vuotta". Hän on viime vuosina kirjoitellut lehtiin, mutta ei tee sitä nyt.



– Toimittaja on toimittaja hautaan asti. En enää käy luennoimassakaan, tein sitä kyllä vuosia.



Hän ei kaipaa toimittajan tiukkoja aikatauluja.



– Kun on keskellä työtä, ei osaa ajatellakaan, että siellä se (Hermunen) vaan nukkuu kymmeneen tai yhteentoista, ja nyt kohta lähden laahautumaan postilaatikolle. Haen Hesarit ja Kauppalehdet ja laitan teetä. Tämä on ihanaa, toisin kuin ennen, kun oli aikataulut.



Maikkarilla Hermusella oli 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa nimikko-ohjelma Hermunen sekä Hermunen yönälkään.



Niitä ennen hän työskenteli MTV3:n uutisissa taloustoimittajana ja Yleisradiossa ajankohtaistoimituksessa. Molemmissa mediataloissa 20 vuotta, yhteensä neljä vuosikymmentä. MTV3 irtisanoi Hermusen 2001 monen muun lisäksi yt-neuvottelujen päätteeksi.

Hän sanoo olleensa irtisanomisen jälkeen kolme kuukautta raivoissaan. Kukaan ei saanut edes avata televisiosta MTV:n uutisia. Viha laantui pian, ja nyt hän kuvaa tapahtumia ihanaksi asiaksi.



Erakoituminen ei tarkoita, etteikö hän esimerkiksi tapaisi ystäviään, tai kävisi Helsingissä. Hän ei kuitenkaan enää kaipaa julkisuutta, vaikka silloin tällöin hän antaa lehdille haastatteluja.



– Olenhan minä turhamainen, hän naurahtaa.



Julkisuus oli kivaa ja rasittavaa

– Olihan se julkisuus silloin kivaa, mutta sain tehdä asioita joita halusin. Mutta kyllä se julkisuus lopulta oli rasite. Halusin silloin olla julkisuudessa, kai se johtui jostain itsetunnon heikkoudesta tai mistä lie. Se oli aivan liiallista. Hankin silloin paljon julkisuutta, en enää sitä tarvitse.

– Minulla on yksi laatikko täynnä kasetteja, en ole siihen edes katsonut, ja toinen laatikko on täynnä lehtijuttuja, mutta eivät ne kiinnosta paljoa.



Etkö yhtään kaipaa takaisin televisioon?



– En, on napakka naurun ryydittämä vastaus.

Hermunen ehti haastatella ohjelmissaan lukuisia ihmisiä elämän eri aloilta. Erityisesti häneen tekivät vaikutuksen psykiatrian professori Kalle Achtén ja viihdetaiteilija Katri Helena Kalaojan haastattelut.



– Hän (Achtén) on merkittävä psykiatrian alan professori Suomessa, ja aivan mieletön haastateltava. Hän puhui ihmisten mielenterveydestä. Merkityksellinen henkilö. Jokin aika sitten etsin jotain paperia, ja käsiini osui Achtén kiitoskirje, jossa hän itse kertoi saaneensa paljon kiitosta katsojilta.



Hermunen itse kärsi menneinä vuosina masennuksesta. Hän oli hoidossa muun muassa Lapinlahdessa, joka oli hänen itsensä mukaan eräänlainen "hullujen korkeakoulu".



– Depressioni oli aikanaan pitkä. Ja minulla on ollut tuberkuloosi, olin silloin 14-vuotias. Nyt olen ihan ok.



Panu Rajalan syntymäpäivillä

Ja se Katri-Helena.



Hermunen aloittaa kertomalla anekdootin viime kesältä, kun hän oli ystävänsä kanssa kirjallisuustieteilijä ja kirjailija Panu Rajalan 70-vuotissyntymäpäivillä.



– Panu puhui elämästään siellä ja sanoi, että "täällä on eräs ihminen, joka on syyllinen toiseen aviolittooni. Hän on toimittaja Anna-Kaisa Hermunen".



– Katri Helenan haastattelu oli viihdeteollisuuden kannalta merkittävä. Haastattelussa hän puhui muun muassa edellisen miehensä kuolemasta. Panu katsoi haastattelun, lähetti (Katri Helenalle) kirjeen, he tapasivat, olivat yhdeksän vuotta naimisissa, ja sitten erosivat. Siinä oli eräänlainen kauppa kyseessä. Panu sai julkisuutta jota rakastaa, ja Katri Helenasta tuli professorska. Ihmiset muistavat tällaisen.



Mutta oliko ketään sellaista, jota olisit halunnut haastatella, mutta et saanut kameran eteen?



– En kyllä muista että olisi, en, mutta se ei tarkoita, että olisin saanut haastateltaviksi kaikki, jotka olisin halunnut.



Hermunen painottaa, että hän on uutis- ja ajankohtaistoimittaja, vaikka kaikki muistavat hänet nimenomaan Hermusesta.



– En ole ihan korvessa, seuraan asioita ja mediaa. Sanon näin, että kaukaa näkee läheltä.

Diplomaattisesti tv:n nykytähdistä

Hermunen on sanoa paukauttanut suorat sanat sivistyksestä ja monista nuoremmista tv-esiintyjistä ja -toimittajista. Nyt suorapuheisena ja ronskina tunnettu Hermunen vastaa diplomaattisesti.



– Viihde on mennyt koko ajan alaspäin, ja ajankohtaistoimittajien taso on mennyt ylöspäin. Nykyään toimittajilla on oikea tapa pitää etäisyyttä, vaikka heillä on tietyt ihmiset joilta saavat (tietoa).



Hermusella on lukupöydällä parhaillaan Hertta Kuusista ja Tutankhamonia käsittelevät kirjat. Oletko sosiaalisessa mediassa?



– Sosiaalinen media on joutavanpäiväistä lässynlässytystä. Pitää olla hirveä narsisti, että menee Facebookiin tai muuhun ja kertoo että tänään tein sitä ja tänään tein tätä. Ihmisen pitää jakaa itseään enemmän itsensä kuin koko maailman kanssa.



– En voi sietää nettiä, vaikka on se minulla tuossa pöydällä auki. Pitää keskustella puhelimessa tai nokittain, olen tällaista vanhan polven väkeä, hän naurahtaa.



Muistelmista Kalevi Sorsa jäisi pois

Hermusella riittäisi tarinoita ja tapahtumia pitkältä toimittajan uraltaan. MTV Uutiset ei ole ensimmäinen, joka kysyy muistelmien kirjoittamisesta.



– Eiii. Kun olin taloustoimittaja, siltä ajalta on paljon (muisteltavaa). Tämä nyt menee lokalaitismaiseksi itsekehuksi, mutta pystyin saamaan yhteydet muun muassa Enso Gutzeitiin.



Hermunen kertoo, kuinka Valmetin silloisen pääjohtajan Olavi J. Mattilan sihteeri ohjasi Hermusen suoraan Mattilan työhuoneeseen odottamaan Mattilan saapumista. Mattilan pöydällä lojui kaikkien nähtävänä tämän lentolippu.



Hermunen myös pohtii lyhyesti aikoinaan paljon puhuttanutta Mattilan ja presidentti Urho Kekkosen hyvää keskinäistä suhdetta.



– Koneen silloista johtajaa Pekka Herliniä menin haastattelemaan Maikkarin kuvausryhmän kanssa, se tapahtui siinä isossa valkoisessa pääkonttorissa. Siinä se (Pekka Herlin) istui. Hän oli kuuluisa siitä, ettei hänellä ollut työpöytää, vaan musta nahkasohva, ja matalalla pöydällä oli viskilasi, pullo ja Marlboro-aski.



– Ensimmäinen kysymys oli, "haluaako toimittaja viskiä", Hermunen sanoo ja muuttaa flunssaisen äänensä vielä kähisevämmäksi. Aika on muuttunut paljon siitä, miten bisnestä silloin tehtiin, hän jatkaa.



Ja jos muistelmat vaikka joskus ilmestyisivätkin, yhtä tarinaa kansien väliin ei tule, Hermunen vakuuttaa. Se koskee Kalevi Sorsaa.



– En voi kertoa sulle. Se liittyy Viipuriin ja pääministeri (Kalevi) Sorsaan. Sorsa oli silloin tapaamassa Neuvostoliiton pääministeriä. Sen enempää en voi kertoa, Hermunen kätkee tarinan sisällön.



Hallituksen miljonäärit

Laukaalaiseläkeläisen puheissa vilahtaa vähän väliä nykyhallitus.



Se ei saa Hermuselta kehuja, vaikka hän sanookin, että taloustilanne on niin huono, ettei mikään hallitus voisi onnistua hyvin. Hän syyttää hallitusta huonosta psykologisesta silmästä.



Tutun suorapuheiseksi hän heittäytyy puhuessaan pääministeristä ja liikenneministeristä.



– Alussa, pari kuukautta, olin sitä mieltä että Juha Sipilä on hyvä, mutta mielipiteeni alkoi muuttua. Pitäisi olla selvä kanta asioihin. Nämä kaksi miljonääriä (Sipilä ja Anne Berner) huseeraavat, ja on selvä asia, että vaikka kuinka yrittää olla eettinen, niin vaikuttaahan se maailmankuvaan kun on miljonääri.



Erollaan uhannutta Sipilää hän pitää yhden hallituksen pääministerinä, Anne Berneriä tiedotusvälineiden pitäisi hänen mukaansa laittaa kovemmalle.



Kansa ei hänen mukaan pidä Aleksander Stubbista, ja hän arvioi, että valtiovarainministeri menettää Kokoomuksen puoluejohtajuuden ensi kesänä. Timo Soinikin istuu tyytyväisenä ministeriautonsa takapenkillä.



Kypsän iän rakkautta ja ikääntymisen tyyliä

Mutta kyllä hän myös välillä heltyykin, rakkauden edessä. Iltapäivälehdet ovat hehkuttaneet Pirkko Mannolan ja Göran Stubbin (valtiovarainministerin isän) suhdetta.



– Ihanaa, että kaksi leskeä ovat löytäneet toisensa. Se antaa toivoa, että voi kokea rakkautta ja lämpöä. Kun soitin Pirkolle, sanoin että olen hivenen kateellinen, Hermunen nauraa.



Mutta ikääntyessä kuitenkin pitää osata ikääntyä hyvin.



– Naisen vanheneminen on taitolaji. Kun katson ikäpolveni naisia, osa on ihan elegantteja ja tyylikkäitä, ja osa sellaisia, että yrittävät vielä näyttää pikku pimuilta. Se näyttää säälittävältä.



Sähkömies on työnsä tehnyt ja hetki sitten poistunut.