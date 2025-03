Tapani Kansa kertoi avoimesti vaikeuksistaan viimeisessä haastattelussaan MTV:lle: "Tielläni on ollut yksi iso vastus"

Tapani Kansa kertoi MTV:lle viimeiseksi jääneessä haastattelussaan avoimesti elämänsä haasteista.

Iskelmälaulaja Tapani Kansa on menehtynyt 76-vuotiaana. Kansan puolison Nina af Enehjelmin mukaan laulaja menehtyi äkillisesti

Kansa kertoi vuonna 2018 viimeiseksi jääneessä MTV:n haastattelussaan avoimesti elämänsä haasteista, kuten kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään. Tuolloin Kansa vietti 50-vuotistaiteilijajuhlaansa, jota juhlisti muun muassa Finlandia-talon konsertilla.

Tuohon aikaan Kansa muun muassa pohti, kuinka hän omasta mielestään asettui nykyiseen populaarimusiikin kenttään.

– En mitenkään. He jotka näitä kenttiä asettelevat, näkisivät varmaan parhaaksi, että en olisi näissä kuvioissa enää lainkaan. Mutta olen vain oma itseni. En vertaa itseäni muihin ja toivon, että yleisönikään ei vertaa, Kansa mietti tuolloin.

– Vastaanotto syksyn konserteissa on ollut fantastinen. Eihän niistä halauksista ja selfie-kuvista ole tullut loppua. Erityisesti olen kiinnittänyt huomiota siihen, että miehetkin tulevat halaamaan. Vanhat äijänköriläät isoine kourineen, että ”olipa ihana konsertti, älä vaan lopeta”.

Tuohon aikaan 69-vuotias Kansa valmistautui myös pyöreiden 70 vuoden juhlintaan, joka oli edessä vuonna 2019. Pitkä, vuosikymmeniä kestänyt ura sekä värikäs elämä olivat asioita, joihin hän kertoi olleensa hyvin tyytyväinen.

– En olisi koskaan uskonut, että saavutan näin paljon, varsinkin kun tielläni on ollut yksi iso vastus: oma ailahtelevainen mieleni. Se on usein syöksynyt sinne sun tänne nopeammin kuin olisi pitänyt.

Samana vuonna tuli kuluneeksi parikymmentä vuotta siitä, kun Kansa oli saanut diagnoosin kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä. Ajan kanssa hän tottui elämään sairauden kanssa.

– Mutta maanis-depressiivisyyttä pystyy kontrolloimaan, kun se on tiedossa. Tänä vuonna tulee 20 vuotta diagnoosista. Sitä ennen en aina mieltäni hallinnut ja päästelin suustani mitä sattuu, Kansa kertoi.

– Kaikki on ratkottavissa. Olen luonteeltani peruspositiivinen ihminen. Ja me suomalaiset olemme onnellisessa asemassa – meillä on yhä hyvä terveydenhuolto, kun vain hakee apua ajoissa ja pitää puolensa.

Kansa myös muistutti byrokratian voivan olla rankkaa ja ujon ihmisen jäävän helposti sen jalkoihin sekä vaille apua.

– Minulla kaikki on nyt kontrollissa ja siksi elänkin tänään elämäni onnellisinta aikaa.

Työläisperheen pojasta kansan ääneksi

Tapani Kansa kasvoi Kotkassa, silloisessa Kymissä vaatimattomassa työläisperheessä. Musiikki alkoi soida hänen päässään samaan aikaan, kun hän oppi puhumaan. Mutta tie oli raivattava itse.

– Oppikoulun jälkeen läksin heti erilaisiin hanttihommiin, koska isä oli pienipalkkainen tehdastyöläinen ja perhe eli niukasti. Musiikkiopiston viulutunneilla kävin, mutta opettaja ehdotti parin vuoden jälkeen, että ”kun pidät soitinta yhä kuin haulikkoa, jospa vaihtaisit pianoon”.

Eniten nuorukainen halusi laulaa, koska oli mukana jo tuolloin parissakin tanssibändissä. Toisen bändin isäntä soitti tuottajalegenda Jaakko Salolle Helsinkiin, josko tämä ottaisi nuoren lahjakkaan solistin koelauluun. Loppu on historiaa.

Hittejä putoili Delilahin lisäksi: Päättyneet on päivät, Ei itketä lauantaina, Kuljen taas kotiinpäin. Komeasta nuorukaisesta tuli megatähti, mutta ajan hengen mukaisesti piti vetää myös sota-ajan lauluja ja vanhaa tanssimusiikkia Georg Malmsténin kanssa MTV:n lauantai-illan showssa.

Finlandia-talon lavalla vuonna 2018 Kansa kertoi yleisölleen osuvasti, kuinka hän silloin mietti, että jos kuitenkin etsisi lauluja ikäiselleen eli omalle yleisölle. Sitten hän tempaisi upean voimapop-hitin Eloise.

Kansa sävelsi myös itse useita 70-luvun suursuosikkejaan: Tulkaa tytöt takaisin, Veikko Nieminen, Pitkät päivät pakerretaan. Hitti-iskelmiksi erikoista näissä olivat yhteiskunnalliset, kantaaottavat tekstit. Tuohon aikaan ne eivät ainakaan haitanneet laulujen menestystä.

– Olen aina ollut yhteiskunnasta ja poliittisista asioista kiinnostunut. Veikko Nieminen syntyi vakavan nuorisotyöttömyyden aikaan.

Laulun kuppilassa lorvivan parikymppisen työttömän miehen Kansa kohtasi itse.

Monipuolinen laulaja on esitti myös klassista musiikkia: Oskar Merikantoa, Toivo Kuulaa Jean Sibeliusta. Heikki Sarmannon kanssa syntyi kaksi Sarmannon säveltämää runolevyä Eino Leinon ja Lauri Viidan lyriikoihin.

Vuonna 2018 taiteilijaeläkettä nauttiva mies pystyi tekemään, mitä halusi. Juhlakiertueenkin hän päätti itse, koska kukaan ei kutsunut. Jutut yleisökadosta ja konkurssista kiertueen alkaessa Kansa kuittasi Finlandiatalolla puutaheinää-puheiksi. Sali oli miltei loppuunmyyty.

Hiukan varoen lavalle astellut Kansa oli huippuvedossa, ääni kulki falsettia myöten kuin ennenkin. Kansa rakasti Kansaa ja osoitti suosiotaan seisten. Kolmannen encoren alkaessa taitelija oli jo jokseenkin hämmentynyt.

Eletään ihmisiksi

Tapani Kansa eli tuolloin paljon yksin – ja ui vastavirtaan musiikkibisneksessä, jossa artistin lisäksi on syrjässä myös vanhempi yleisö. Siksi he tulivat keikalle ja Kansan levytkin tekivät konsertin myyntitiskillä kauppansa. Uusin levy Sielunlaulu oli uunituore. Sävellykset ovat Kassu Halosen, tekstit maestron omia. Teema oli mielenrauha ja kiitollisuus.

– Elämää pitää jo pohtia sillä viisaudella, jonka elämä on antanut. Sellainen on tuo levy.

Oliko se jonkinlainen laulajan testamentti?

– Ei se mikään testamentti ole, mutta kelpaisi kyllä sellaiseksi, jos viimeiseksi jää.

Kansa höristeli vielä korviaan viimeiselle kysymykselle.

– Elämän tarkoitus? Sellaista ukkoa tai naista ei ole vielä tullutkaan, joka tuohon vastaisi. Bussikuskin tehtävä on ajaa turvallisesti ja kirjailijan olla sotkeutumatta papereihinsa. Jokaisella on tehtävänsä, minulla laulu soi.

– Mutta elämän tarkoitus? Ei vastaa Shakespeare eikä paraskaan runoilija. Eletään vaan kunnolla.