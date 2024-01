MM-rallikausi käyntiin pilkkopimeässä, Toyota-tähdeltä heti voimannäyte – MTV seuraa Monte Carlon osakilpailua

Kuljettajilla on torstaina edessä reilut 46 erikoiskoekilometriä pilkkopimeässä. Kilpailun voittoa puolustaa Toyotan Sebastien Ogier , joka hakee kotikisastaan kymmenettä ykkösijaa.

Monte Carlon MM-rallin ohjelma torstaina:

Monte Carlon MM-rallin torstain seuranta:

EK1 Thoard/Saint-Geniez (21,01 km)

Avaus-ek on melko kuluttava renkaille. Asvaltti on karkeaa ja siinä on röykkyjä, joten renkaisiin kohdistuu puhkeamisvaaraa.