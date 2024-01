EK3: Takaa-ajo alkaa! Toyota-tähdellä huima jahtiryhmä perässään – MTV seuraa

KOKONAISTILANNE 2/17 EK:N JÄLKEEN:

PERJANTAIN OHJELMA:

SEURANTA

EK3 Saint-Leger-les-Melezes/La Batie-Neuve 1 (16,68 km)

– Minulle vaikeinta on lika tiellä, ei joku jäinen paikka.

Myös Katsuta on ajanut Tänakin ja Neuvillen mutkassa ulos, ja hänellä sieltä pois pääsemiseen menee aikaa minuuttitolkulla.

– Menin leveäksi jäällä, ja auto pyörähti ojaan jumiin. Auto on nyt parempi kuin eilen.

MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa tiivistää ongelman, joka kuljettajilla näissä olosuhteissa on, kun alla on sileät kumit:

– Se rengas on slicksi. Siis huonompi kuin kesärengas. Se on tulikuuma, ja kun menet sillä jäällä, vesi tiivistyy renkaan ja jään väliin. Silloin olet vesipatjan päällä jäällä. Voitte kuvitella, minkälaista se on liukua siellä.