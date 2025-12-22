Nuorten Leijonien lopullinen MM-joukkue julkistetaan vasta jouluaattona Suomen aikaa, mutta päävalmentaja Lauri Mikkolan mukaan muutoksia nyt leireilevään nippuun ei ole enää tulossa.

Suomi avaa kisarupeamansa tapaninpäivän iltana Tanskaa vastaan. Nuoret Leijonat pyrkii kirkastamaan viime kisojen MM-hopeansa. Joukkue leirilee parasta aikaa Yhdysvaltain Duluthissa.

Joukkueen muodostumisen ympärillä kuhisi pitkään yhden nimen ympärillä. Buffalo Sabresin tuore GM Jarmo Kekäläinen kuitenkin katkaisi haaveilut ja ilmoitti viikonloppuna, ettei Konsta Helenius lähde MM-kisoihin.

Suomen päävalmentajan Lauri Mikkolan mukaan tämä tarkoittaa sitä, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä nyt leireilevät 25 pelaajaa ovat yhtä kuin MM-kisajoukkue. Leiriryhmässä on mukana yhtä monta pelaajaa, kuin kisajoukkueeseen voidaan nimetä.

– Joukkue on hyvin pitkälti täällä mukana. Oikeastaan ei tässä varmasti mitään isoja muutoksia tule. Ainuthan oli tuo Heleniuksen tilanne, mihin tuli päätös Buffalon puolelta. Ei tässä isoja, tai mitään muutoksia varmaan enää tule, Mikkola sanoi MTV Urheilulle mediatilaisuudessa maanantaina.

Nippu lyödään lopullisesti lukkoon kuitenkin vasta jouluaattona Suomen aikaa. Käytännössä virallinen nimilista liikahtaa vasta viimeisen USA-harjoitusottelun jälkeen, esimerkiksi viime hetken loukkaantumisten varalta.

Heleniuksen poissaolo ei Suomen kapteenia Aron Kiviharjua hetkauta.

– Varmaan media juttelee siitä, että Helenius jäi pois, ja että se heikentäisi meidän todennäköisyyksiä voittaa. Aina toisen epäonni on toisen onni. Se voidaan nähdä meidän mahdollisuutena, että joku täyttää Konstan saappaat ja ottaa sen roolin, Kiviharju linjasi medialle.

Kiviharjun tapaan viime kisoissa pelannut Julius Miettinen näkee, että tähtinimen poisjäänti avaa nyt näyttöpaikan esimerkiksi hänelle itselleen. Miettinen, 19, on pelannut vahvaa kautta Pohjois-Amerikan WHL:ssä.

– Jonkunhan se pitää nousta Konstan saappaisiin. Hyvä paikka itselle päästä näyttämään. Pitää nousta nyt eturiviin ja näyttää mallia jätkille, Miettinen paalutti.

Tänä vuonna Nuoret Leijonat avaa taipaleensa B-lohkossa, jossa vastaan asettuvat Tshekki, Kanada, Latvia ja Tanska. Tanska-avauspeli on kalenterissa 26. joulukuuta klo 22.30.

Nuorten Leijonien todennäköinen MM-kisajoukkue:

Maalivahdit:

Kerkola Patrik, KalPa Kuopio

Rimpinen Petteri, Kiekko-Espoo

Saarinen Kim, HPK Hämeenlinna

Puolustajat:

Boelius Lasse, Ässät Pori

Jokinen Mitja, TPS Turku

Kiviharju Aron, HIFK Helsinki

Nieminen Daniel, Pelicans Lahti

Nykyri Niklas, HIFK Helsinki

Piiparinen Juho, Tappara Tampere

Väisänen Veeti, Medicine Hat Tigers WHL

Välilä Arttu, Lukko Rauma

Hyökkääjät:

Hemming Emil, Barrie Colts OHL

Joki Atte, Lukko Rauma

Kalto Onni, Oshawa Generals OHL

Koivu Aatos, TPS Turku

Kuhta Jasper, Ottawa 67's OHL

Miettinen Julius, Everett Silvertips WHL

Pikkarainen Kasper, TPS Turku

Ruohonen Heikki, Harvard University NCAA

Saarelainen Joona, KalPa Kuopio

Suvanto Oliver, Tappara Tampere

Tuuva Leo, Lukko Rauma

Vanhanen Matias, Everett Silvertips WHL

Vesterinen Roope, HPK Hämeenlinna

Westergård Max, Frölunda SWE