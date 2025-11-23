Suomalaisasiantuntijan mukaan Yhdysvaltain ulkopolitiikan pakka näytti viikonloppuna olevan pahasti sekaisin julkisuudessa.
Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ryhtyi puhumaan sunnuntaina ristiin maansa senaattoreiden kanssa siitä, mitä he olivat keskenään puhuneet.
Senaattorit kertoivat Rubion sanoneen, että julkisuudessa esiintynyt 28 kohdan rauhansuunnitelma Ukrainaan on Venäjän toivelista, ei Yhdysvaltain suunnitelma.
Rubio ja ulkoministeriö kuitenkin kiistivät tämän tulkinnan.
– Tämä kertoo siitä, että Yhdysvalloissa perinteinen tapa tehdä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on tämän hallinnon toimesta heitetty romukoppaan, arvioi tilannetta STT:lle Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Ville Sinkkonen.
Yhdysvaltain Ukrainaa koskevan ulkopoliittisen linjan tulkintaa vaikeuttaa myös se, ettei presidentti Donald Trumpin oma ajattelu Ukrainasta vaikuta johdonmukaiselta.
– Tämähän on ollut heiluriliikettä oikeastaan siitä lähtien, kun Trump kautensa aloitti, Sinkkonen sanoo.
Selkeää presidentin linjaa rauhansuunnitelmasta ei ole.