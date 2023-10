Itärajan aidan ensimmäinen osa on valmis – tältä se näyttää

Itärajan esteaidan pilottiosa on valmistunut. Rajavartiolaitos tiedotti tänään torstaina, että se on ottanut käyttöön pilottivaiheessa rakennetun noin kolmen kilometrin esteaidan Imatran Pelkolassa.

Rajavartiolaitoksen mukaan pilottiosalla tien, aidan ja teknisen valvonnan kokonaisuus on rajaturvallisuuden nykyaikaa ja saadut kokemukset antavat erinomaisen pohjan seuraavan vaiheen rakentamiselle. Esimerkiksi partioiden liikkuminen pilottiaidan alueella on nopeutunut ja uusi valvontatekniikka tuo kattavamman tilannekuvan.

Lisää aitaa etenkin Kaakkois-Suomeen

Sallan osuutta seuraavassa vaiheessa on tarkoitus rakentaa esteaitaa noin 70 kilometrin matkalle 12 kohdealueelle. Tästä 55 kilometriä sijoittuu Kaakkois-Suomen rajavartioston alueelle. Näiden kohteiden hankintojen kilpailutus on käynnissä. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa kevättalvella pisimmiltä kohdealueilta Vaalimaalla, Vainikkalassa, Nuijamaalla ja Imatralla.