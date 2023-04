MTV Uutiset Imatralla: Tältä näyttää itärajan aitatyömaalla – "Kamerat ja aita eivät ota ketään kiinni"

"Tilanne on hankalasti ennustettavissa"

– On mietitty, miten sellaisesta tilanteesta selvittäisiin. Jos täällä meille tulee tilanne, jossa joutuisimme estämään laajojen ihmisjoukkojen tuleminen, aita on täysin välttämätön tehtävän onnistumisen kannalta, Rytkönen toteaa MTV Uutiset Liven haastattelussa

– Turvallisuustilanne Euroopassa on muuttunut perustavanlaatuisesti, ja rajatilannetta ja sen muuttumista on vaikea ennustaa. Tällä hetkellä tilanne rajalla on rauhallinen ja vakaa ja yhteistyö Venäjän rajapalvelun kanssa toimii ihan normaaliin malliin. Mutta tilanne on epävarma yleisesti. Siksi on syytä varautua erilaisiin skenaarioihin.