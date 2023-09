Kolme venäläiskilvissä olevaa autoa käännytettiin Suomen rajalta tuoreen tuontikiellon vuoksi

Sääntöjä rikkovien kohtalo vielä epäselvä

– Ei ole olemassa tällaista tietoa. On ihan mahdollista, että Suomeen on saapunut ennen tätä kieltoa ajoneuvo, joka poistuu vaikka Viron kautta Venäjälle. Ei ole olemassa mitään kattavaa tietoa siitä, mitä autoja on, kuinka monta niitä on ja kenellä ne ovat, sanoi Rakshit.