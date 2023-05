Rajavartiolaitos vastaa itärajan aidalle netissä naureskelleille: ”Mitoitettu kestämään kaatamisen ihmisryhmän ryntäyksellä”

Este noin nelimetrinen, tunkeutuminen läpi hankalaa

Raja-aidalla varaudutaan esimerkiksi tilanteeseen, jossa Suomeen kohdistuisi laajaa tai välineellistettyä laitonta maahantuloa. Aita on kolme metriä korkea metalliverkkoaita, jonka kanssa on kaksi lieriöestettä. Aitarakenne on kokonaisuudessaan noin nelimetrinen.