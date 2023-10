Yhteyksiä Kremliin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen – asiakirjat paljastavat evättyjen kiinteistökauppojen taustat

Ministeriö kertoo päätöksessään, että Ramis Deberdeev on Venäjällä ja erityisesti Pietarin alueella tunnettu liikemies. Hän on mukana esimerkiksi laajassa Primorskin satamahankkeessa.

Perustanut moottoripyöräkerhon

Konsernin sisäinen omistusjärjestely

Hämärää rahoitusta

– Yrityksen taseessa on kutienkin sen perustamisesta lähtien ollut useiden miljoonien eurojen arvosta sijoitusosuuksia saman konsernin muissa yrityksissä. Tästä voidaan päätellä, että yhtiön yhtenä tärkeänä tehtävänä on myös konsernin muiden osien rahoittaminen.

Myös Kiteellä estettiin kauppa

Kauppaan kuuluu vuonna 1990 valmistunut vapaa-ajan rakennus, jonka asuintilojen pinta-ala on noin 53,5 neliömetriä. Kaikkiaan pinta-alaa on myyjän kertoman mukaan 10 000 neliömetriä. Kauppahinnaksi kerrotaan 60 000 euroa.

Ostaja haalinut somessa elektroniikkaa

Kiteen kaupassa ostaja on nimeltään Aleksei Bikhter , joka on käyttänyt lupahakemuksessa Israelin kansalaisuutta. Hänellä kerrotaan olevan myös Venäjän kansalaisuus.

Yritys on puolustusministeriön mukaan osallistunut julkisiin hankintoihin Venäjällä. Yrityksen asiakkaana on tai on ollut turvallisuusviranomaisia. Yrityksen toimialana on myös tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa.