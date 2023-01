ISW: Vladimir Putin saattaa julistaa uuden liikekannallepanon pian – MTV seuraa sotaa

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) raportin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa julkistaa uuden liikekannallepanon hyvinkin pian, jopa tänään keskiviikkona.

Venäjä ei olisi hyökännyt Ukrainaan, jos Ukraina olisi ollut Naton jäsen, sanoi pääministeri Sanna Marin (sd.) Davosin talousfoorumissa. Marin osallistui tiistaina Davosissa kahteen eri keskustelutilaisuuteen.



Marin korosti sitä, että Ukrainaa on tuettava niin kauan, kuin tuelle on tarvetta.



– En tiedä, kuinka kauan tämä tilanne kestää, mutta me tuemme niin kauan kuin on tarve, oli se sitten 5, 10 tai 15 vuotta, sanoi Marin.



Marinin mukaan Ukrainan auttamiseksi on tehtävä vielä enemmän. Hänen mukaansa aseapua on lisättävä ja Venäjää vastaan asetettava enemmän pakotteita, minkä lisäksi ukrainalaisia pakolaisia on autettava.



Venäjän aloittama sota vaikuttaa Marinin mukaan koko maailmaan.