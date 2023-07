Ainakin kolme ihmistä saanut surmansa ohjusiskussa Ukrainan Lvivissä – MTV seuraa sotaa

Ukrainassa ainakin kolme ihmistä on saanut surmansa ohjuksen iskeydyttyä kerrostaloon Lvivissä, sanoo kaupungin pormestari STT:n mukaan. Uhriluku voi vielä nousta, sillä pelastustyöt ovat vielä kesken.



Venäjä tekee Ukrainan alueelle säännöllisesti ohjus-, tykistö- ja lennokki-iskuja. Satoja kilometrejä eturintamasta kaukana maan länsiosassa sijaitseva Lviv on kuitenkin saanut olla pitkälti rauhassa.



Alueen kuvernöörin mukaan venäläinen ohjus osui suoraan asuinrakennukseen. Ohjus aiheutti myös tulipalon, joka on saatu sammutettua.



Lvivin pormestarin mukaan ohjusiskussa on lisäksi loukkaantunut ainakin kahdeksan ihmistä ja tuhoutunut noin 60 asuntoa.