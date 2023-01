Ukrainan sisäministeriön ylin johto on kuollut helikopterin pudottua asuinalueelle Kiovan lähellä – ainakin 18 kuollut, lapsia yhä kateissa

Helikopteri putosi asuinalueelle lähelle päiväkotia. Paikalta otettujen kuvien ja videoiden perusteella päiväkoti on osin vaurioitunut, ja leikkikentälle on pudonnut rakennuksen ja kopterin osia.

Viranomaisten mukaan loukkaantuneita on 29, ja heistä 15 on lapsia. Kiovan kuvernöörin Oleksei Kuleban mukaan päiväkodissa oli lapsia ja henkilökuntaa sisällä turmahetkellä.

Kuleban mukaan on epäselvää, kuinka monta lasta on yhä kateissa.

Ukrainan viranomaisten mukaan Ukrainan sisäministeri Denys Monastyrskyi, varasisäministeri Yevheniy Yenin ja muita sisäministeriön virkailijoita on kuollut turmassa. Monastyrkyi on korkea-arvoisin Ukrainan valtion edustaja, joka on kuollut Venäjän hyökättyä Ukrainaan.