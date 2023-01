ISW: Ukrainan sinnikäs puolustus Bahmutissa on syönyt Venäjän voimavaroja hyökätä muilla alueilla – MTV seuraa sotaa

Brittitiedustelu: Sota on umpikujassa

SUNNUNTAI 22.1

06.42: ISW: Ukrainan sinnikäs puolustus Bahmutissa on syönyt Venäjän voimavaroja hyökätä muilla alueilla

Ukraina on käyttänyt Bahmutin kaupungin puolustamisessa jo aiemmin tehokkaaksi havaittua keinoa kulutaa Venäjän joukkoja, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW.

ISW:n analyysin mukaan länsimaiden asetoimitusten hitaanlainen tahti sekä päätös olla lähettämättä tiettyjä Ukrainan pyytämiä aseita on osaltaan estänyt Ukrainaa tekemästä laajempia vastahyökkäyksiä, vaikka Venäjän voimat onkin sidottu Bahmutin seudulle.

Ukraina on sodan aikana hyödyntänyt tehokkaasta taktiikkaa, jossa venäläiset joutuvat uhraamaan valtavasti voimavaroja, joukkoja sekä kalustoa saavuttaakseen tavoitteitaan. Samalla suuret tappiot kuluttavat Venäjän kykyä laajamittaisiin hyökkäyksiin.

ISW:n mukaan Venäjä on kanavoinut Bahmutin valtaamiseen voimavaroja vuoden 2022 keväästä saakka eikä se vieläkään ole kyennyt etenemään niin, että se muodostaisi vakavaa uhkaa Ukrainan puolustuskyvylle seudulla.

LAUANTAI 21.1

Verkkosivusto RIA FAN, joka on osa Prigožinin mediaomistuksia, kertoi Wagnerin edustajan kertoneen, että ruumiit lähetetään neljässä tai viidessä saattyeessa, jossa on yhteensä 20 kuorma-autoa.

Artikkeli ei kertonut kaatuneiden ukrainalaissotilaiden määrästä, mutta sanoi Ukrainan kärsineen mittavia tappioita. Sen mukaan Prigožin on tehnyt selväksi, että ruumiit tulisi palauttaa arvokkaalla tavalla, mutta ei kerro suunnitelmasta sen tarkemmein. (Reuters)

Etenkin Saksaa on kritisoitu siitä, että se ei ole vielä antanut taistelupanssarivaunuja Ukrainalle. Esimerkiksi Britannia on jo päättänyt lähettää omia Challenger 2 -taistelupanssarivaunujaan, ja muun muassa Puola on patistanut Saksaa Leopardien lähettämiseen.