25-vuotias Pavel saattaa nousta Wagnerin johtoon – kuvattiin isänsä Jevgeni Prigozhinin haudalla

Vieraili isänsä haudalla

Asiantuntijoiden mukaan on hyvin todennäköistä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on lentokoneturman takana. Prigozhin oli kritisoinut useasti Venäjän sodanjohtoa, ja jännitteet lopulta kärjistyivät Wagner-sotilaiden kapinaan juhannuksena.

Perhe vietti luksuselämää

Pavel puolestaan on jo aiemmin ollut mukana isänsä yritysten pyörittämisessä, ja hän on muun muassa Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian pakotteiden alaisena.

VChK-OGPU:n sisäpiirilähteen mukaan Prigozhinin perheen välit ovat olleet tulehtuneet, ja testamentistakin on jo tullut kiistaa. Jos Pavel kuolee, omaisuus menee Prigozhinin leskelle Lyuboville, kahdelle tyttärelle ja yhdelle lapsenlapselle, jonka on raportoitu olevan Pavelin poika.

ISW: Pavel Prigozhin neuvottelee Wagnerin jatkosta Ukrainassa

Pavel on sotinut Wagnerin riveissä Syyriassa, ainakin mikäli hänen isänsä sosiaalisen median julkaisuihin on luottaminen. Hänelle on Independentin mukaan myönnetty ryhmän "Musta risti", kunniamerkki sotilaspalvelukseen osallistumisesta.

Pavel Prigozhin on ottanut aktiivista johtajan roolia ja neuvotteleekin tällä hetkellä Venäjän kansalliskaartin Rosgvardijan kanssa Wagnerin uudelleenliittymisestä Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi toiseen luotettavaksi arvioituun Telegram-lähteeseen vedoten.