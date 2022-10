Ukrainan puolustusministerin neuvonantaja paljastaa MTV:lle onnistuneen vastahyökkäyksen taustat – "Antakaa meille tarvikkeet, niin teemme työn loppuun"

Ukrainan onnistuneessa vastahyökkäyksessä on onnistuttu vapauttamaan monia maan kyliä ja kaupunkeja.

Ukrainan puolustusministeri neuvonantajan Yuriyv Sakin mukaan yksi tärkeistä pääpainoista on tällä hetkellä etelässä.

Mitä onnistuneen hyökkäyksen taustalla on?

– Tällä hetkellä olemme tappaneet yli 60 000 venäläistä sotilasta. Lisäksi kolme kertaa sen verran on haavoittunut.

– Venäjän armeija, suuruuden myyteistä huolimatta, ei pysty saavuttamaan rintamalla mitään. He ovat heikentyneet, masentuneet, he eivät tiedä minkä vuoksi he taistelevat.