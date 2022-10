Jarmo Lindberg: Hersonissa piilee merkittävä riski, jonka seuraukset olisivat katastrofaaliset: "Venäjän toimilla ei tunnu olevan rajaa"

Venäjä on aloittanut Hersonissa jo laajat toimenpiteet siviilien siirtämiseksi pois alueelta Ukrainan lähestymisen tieltä.

– Venäjä pakkosiirtää sieltä siviilejä ja kertoo heille, että täältä tulee lähteä joen itäpuolelle. Sieltä on kuvia, joissa väkeä siirretään lautoilla, Lindberg sanoo.

Ukrainan etenemisestä on sen sijaan kuultu hyvin vähän tietoja. Lindbergin mukaan tämä johtuu siitä, että Ukrainalla on niin hyvä operaatioturvallisuus. Tietoja siitä ei haluta antaa julkisuuteen, jotta ilmeisen hyvin edennyt vastahyökkäys ei vaarantuisi.

– Mutta kyllä venäläisten käytöksestä voi päätellä sen, että ukrainalaiset lähestyvät. He vetävät myös sotajoukkoja pois Hersonin alueelta, entinen komentaja huomauttaa.

"Venäjän toimilla ei tunnu olevan rajaa"

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan venäläiset ovat jo miinoittaneet padon. Myös yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for Study of War (ISW) on arvioinut Venäjän jopa suunnittelevan padon räjäyttämistä.