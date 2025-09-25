Euroopan yleisradiounioni EBU:n jäsenet äänestävät marraskuun alussa siitä, saako Israel osallistua ensi kevään Euroviisuihin.

EBU:n hallituksen puheenjohtaja Delphine Ernotte-Cuncin jäsenille lähettämästä sähköpostista uutisoivat muun muassa New York Times ja euroviisusivusto Eurovisionworld. Asiasta uutisoi Suomessa aiemmin muun muassa Ilta-Sanomat.

Ernotte-Cuncin mukaan EBU:n hallitus tunnustaa, että israelilaisen yleisradioyhtiö Kanin osallistuminen Euroviisuihin on herättänyt jäsenien keskuudessa ennennäkemättömän laajan kirjon mielipiteitä. Puheenjohtaja kirjoitti sähköpostissaan myös, että EBU:n hallitus myöntää, ettei Kanin osallistumisesta pystytä saamaan konsensusratkaisua.

EBU:n hallitus päätyi äänestämisen järjestämiseen, koska he olivat yhtä mieltä siitä, että päätöksen tekemiseksi tarvitaan laajempi demokraattinen pohja.

Useat maat ovat jo ilmoittaneet, etteivät he aio osallistua Wienissä toukokuussa järjestettäviin Euroviisuihin, jos Israel osallistuu. Monet YK-tahot ja ihmisoikeusjärjestöt ovat todenneet, että Israelin toimet Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.