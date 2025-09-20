Saksan kulttuuriministeri Wolfram Weimer kritisoi maita, jotka ovat uhanneet jättäytyä pois ensi vuoden Euroviisuista, jos Israel osallistuu kisaan.
Weimerin mukaan tällaisilla uhkauksilla politisoidaan kulttuuritapahtumaa, jonka tarkoitus on tuoda maita yhteen musiikin kautta. Aiheesta uutisoi muun muassa The Local.de julkaisu.
Espanja sanoi tällä viikolla boikotoivansa euroviisuja, mikäli Israel osallistuu niihin. Irlanti, Slovenia ja Islanti ja Alankomaat ovat esittäneet vastaavanlaisia uhkauksia.
Weimerin mukaan Israelin poissulkeminen Euroviisuista on vastoin kisojen perusajatusta ja muuttaa tilaisuuden oikeudenkäynniksi.
– Juuri siksi, koska Euroviisut syntyivät sodan raunioille, sen ei pitäisi tulla syrjinnän näyttämöksi, Weimer toteaa.
Euroviisut järjestetään ensi vuonna Itävallassa.