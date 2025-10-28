Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance sanoo, että Gazan aseleposopimus pitää raportoiduista yhteenotoista huolimatta.
Vance kommentoi asiaa Fox News -kanavalle sen jälkeen, kun Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu oli määrännyt maan asevoimat iskemään voimakkaasti Gazaan.
Gazan väestönsuojeluviraston mukaan Israelin ilmaisku tappoi ainakin viisi ihmistä Etelä-Gazassa sijaitsevassa Khan Yunisin kaupungissa. Kaksi ihmistä kuoli Israelin iskettyä Gazan kaupunkiin.
Israelin puolustusministeri Israel Katz syytti Hamasin hyökänneen Israelin joukkoja vastaan Gazassa. Hamas kiisti syytökset.